En declaraciones televisivas, Elisa Carrió se refirió a la posibilidad de ser pre candidata a Presidenta. Al respecto, dijo: "Espero a junio. No voy a dar ese debate ahora. Hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio: Mauricio. Mauricio quiere estar con Milei. Yo ya lo venía detectando. No quiere estar con el PRO, con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Quiere estar con Milei".

"La mayoría de Juntos por el Cambio está unida, el radicalismo, y una parte del PRO. No sé cómo va a jugar Mauricio. Lo acompañé hasta el final del gobierno. Pero voy a escribir una contestación a Primer Tiempo (el libro de Macri); porque me parece una injusticia que los que pasamos muchas cosas me digan ahora que no apoyé. Generé Juntos por el Cambio aún con la enorme reserva moral que me generaba Macri. Hay gente vinculada al financiamiento de campaña en Capital que también tiene intereses. Yacobiti trabajando para Massa. Uno que ha luchado por la República, no me importa ser invisible, si yo ya soy", lanzó.

Por último, con respecto a las elecciones de este domingo, Carrió aseveró: "El nuevo gobierno de Neuquén habilita muchos negocios laterales de empresarios de otros lugares, algunos vinculados a dirigentes del PRO".