Elisa Carrió, candidata a legisladora al Parlasur de Horacio Rodríguez Larreta, opinó en TV sobre las postulaciones nacionales, en particular sobre la de Sergio Massa por Unión por la Patria. "Veo el fin de Cristina Kirchner, porque no tuvo poder para imponer una fórmula", dijo al respecto..

"Lo que ella puede resguardar y es lo único que le interesa es algunos diputados nacionales y va a jugar todo a retener la provincia de Buenos Aires. Es un fracaso político", añadió.

Por otro lado, aseveró que días atrás, cuando ingresaba a la provincia de Santa Fe, sufrió un "intento de atentado" mientras viajaba con su custodia en la ruta. "Estallaron las dos ruedas. Menos mal que íbamos despacio", sostuvo.

Y agregó: "Escuché que Carolina Losada estaría con custodia si hubiera hecho tantas denuncias. Yo le contestaría lo siguiente: Me explotó, menos mal que me cambié de auto, el auto uno estaba blindado, explotaron las dos gomas, y el otro no, donde iban los custodios. Fue cuando entramos a la ciudad, estallaron las dos gomas del blindado".

"El fiscal federal está actuando", continuó.

"A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde", concluyó.