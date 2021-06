El intendente Victor Aiola propuso la creación de un “pasaporte Covid” para las personas que ya estén vacunadas o hayan cursado la enfermedad en los últimos tres meses. La iniciativa fue elevada al gobierno provincial de Axel Kicillof para su evaluación.

“En Chacabuco todos nos conocemos y nos duele mucho ver algunos comerciantes que la están pasando muy mal. Por eso se propone un cierto grado de flexibilización de las medidas sanitarias pero cumpliendo las normativas”, expresó el jefe comunal de Juntos por el Cambio a Radio Provincia

La comuna transita por la fase 2 epidemiológica junto a 69 municipios más. Los locales gastronómicos pueden atender con mesas afuera, take away o delivery. En tantro, los gimnasios en espacios cerrados no pueden funcionar.

“Sabemos que manejar una Provincia es más complejo que un municipio. Pero también entendemos que además de pedir la presencialidad hay que presentar ideas que sean propositivas, que tengan un respaldo médico y sean seguras”, afirmó Aiola.