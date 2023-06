El precandidato a intendente de Junín, Luis Chami, es una de las propuestas del lado de Patricia Bullrich para competir por la intendencia contra el actual jefe comunal, Pablo Petrecca.

"No analizo la posibilidad de que no me dejen ser candidato, sé de lo que estoy hablando y lo que dicen las encuestas. Si yo estuviera midiendo cinco puntos por debajo de cualquier candidato, me bajaría", dijo Chami a TeleJunín.

En ese sentido, detalló: "Somos cinco precandidatos por la línea de Patricia Bullrich, pero va a quedar uno solo, que va a salir de las mediciones. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, Patricia saca una diferencia importante sobre Larreta".

"Estoy seguro de lo que hablo con la gente, camino el territorio y sé que hay una esperanza de tener un Junín distinto, en el que recuperemos la seguridad, la educación y la salud", concluyó.