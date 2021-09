Cristina Kirchner:

Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar las manos ante el más mínimo impdimiento. No para no escuchar, no debatir sino para que en la primera que te sale mal, abandonás.

Gobernar es hacer, está en nuestro ADN, de peronistas.

Debe ser una maldición que tiene el peronismo con los medios de comunicación

No le preguntamos a nadie qué ideolgía tiene para reconocerle un derecho

Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019 el país no era el mismo. La desocupación no era de un dígito como lo dejamos el 9 de diciembre de 2015

No hay más tarifazos, la gente volvió a prender la calefacción. También con los remedios, el 11 de marzo de 2020 por decisión del presidente, la directora de PAMI volvió con el programa de medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas

Al día 99 de gobierno, llegó la pandemia. A los cinco minutos del primer tiempo, empezamos a atajar penales

En Europa los ancianos morían como moscas. Los estados empezaron a piratearse los insumos.

Yo sentí miedo. En el fondo creía que el conurbano iba a explotar, que los pacientes se iban a morir en los pasillos de los hospitales de La Matanza, Lomas de Zamora o Varela

Afectamos a 12 hectáreas de Tecnópolis a casos de coronavirus

Fuimos y compramos vacunas adonde podíamos conseguir. Estamos cerca de los 60 millones de dosis

Mal que le pese a los medios de comunicación, hemos logrado retrasar el ingreso de otras variantes.

El estado argentino puso mucha plata a los empresarios y trabajadores, y a todos los que necesitaban un auxilio económico porque no podían salir

La economía empezó a crecer. Lo que se viene es la necesidad imperiosa de este crecimiento, que se puede hacer porque con el ATP impedimos el telegrama de despido y el IFE, el consumo.

Tenemos un retraso salarial, todo lo que se recuperó, se perdió en pandemia. Hay que incentivar las paritarias.

No tengo dudas que son dos modelos de país, que además muchos son los protagonistas de aquella Argentina defaulteada que recibió Néstor

Este cierre de campaña tiene que ser una apertura de debate en el país. Escucho que la campaña es mala, no es un problema de los candidatos. En todos los canales, aguantan hasta maltratos.

Dicen que no hay debate, y terminan criticando a los políticos. El debate está achatado por ellos mismos, los de la oposición no pueden a los canales de televisión ir a explicar nada

El expresidente dijo que los peronistas son golpistas: ¿Lo llevaste de Pichetto de vicepresidente y decís que los peronistas no te dejamos gobernar?

El Senado votó los allanamientos de mis tres casos y yo había sido la presidenta del peronismo. Rompieron el bloque del peronismo y le votaron todo. Tuvieron mayoría en el Senado porque le votaron todos los proyectos

La exgobernadora pudo conseguir un departamento en Recoleta a mitad de precio, y nadie le pregunta nada

Alberto Fernández

En este tiempo de pandemia, no nos quedamos de brazos cruzados. Exigimos la doble indemnización. No nos importa nada más que el trabajo

Ninguno de nosotros piensa que el trabajo es un costo. Los dirigentes sindicales nos acompañaron, como muchos otros también

Estoy seguro que nuestros cientíifcos argentinos el año que viene nos van a dar la vacuna íntegramente producida en Argentina

En este gobierno no tenemos más espías metidos en los despachos comprando jueces y voluntades

Tenemos al 80% de los mayores de 18 años con una dosis ya dadas. Dediquen las tapas que quieren, mi obligacación es con el pueblo, el resto me importa un bledo.