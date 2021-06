La mesa de enlace de las entidades agropecuarias confirmó que esta medianoche finaliza el cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna en pie "que se extendió por 14 días, durante los cuales hubo un altísimo acatamiento", resaltaron.

Por su parte desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), advirtieron: "De no revertirse esta medida, continuaremos el plan de lucha, manteniéndonos en estado de Alerta y Movilización, frente a decisiones que van en contra del país y los Argentinos". La decisión provocó preocupación en distritos con frigoríficos exportadores como Azul.

La medida comenzó ante la intempestiva decisión de suspender por 30 días la exportación de carne vacuna, según argumentó el gobierno nacional, el aumento "desmedido" y la "especulación".

A partir de ahora pedirán una audiencia con el presidente Alberto Fernández y demás autoridades. "Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional, con medidas inadecuadas", dijeron.

El comunicado de la mesa de enlace:

Finaliza a las 24 h el cese de comercialización dispuesto por la CEEA

Hoy a las 24 h concluye el cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna en pie, dispuesto por esta Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que se extendió por 14 días, durante los cuales hubo un altísimo acatamiento. Reiteramos, como dijimos al tomar esta medida de fuerza, que buscábamos hacer notar el malestar que embarga a todo el sector ante las reiteradas y erradas políticas dispuestas por el gobierno nacional, en especial por el cierre de exportaciones de carne vacuna.

El alto acatamiento demuestra que lo que dijimos es correcto. Que el sector no tolera más que se dispongan medidas que ya fracasaron, de manera inconsulta, que perjudican seriamente una actividad cuya recuperación llevó muchos años. Además, las consecuencias no deseadas ya se vieron también: los precios de la carne no bajaron en góndola.

Lo dijimos hasta el cansancio: cerrar las exportaciones no es una medida adecuada para generar un impacto real que implique la mejora de los precios que pagan los argentinos por la carne. Por el contrario, y como pasó años atrás, empeora gravemente la situación de todo el sector e impacta negativamente sobre los argentinos en general.

En este contexto, habiendo demostrado fehacientemente que el sector rechaza la medida gubernamental, así como también el modo con el que se gestan e implementan políticas, decidimos mantener la propuesta original de que finalice esta medida de fuerza. Así, se abrirá un tiempo en el que esperamos poder avanzar con instancias de diálogo con el gobierno nacional, los gobernadores y los legisladores, para tratar de revertir las consecuencias negativas para la producción y para todos los argentinos de la desafortunada decisión oficial. Estamos convencidos de que los tristes tiempos que vivimos en el país, signados por esta pandemia que nos castiga a todos, nos obligan a seguir buscando soluciones para el sector y para todos los argentinos.

Por eso elevaremos un pedido de audiencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, buscaremos dialogar con gobernadores y nos reuniremos con representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica. Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional, con medidas inadecuadas. Por el contrario, hay que trabajar todos juntos para que el sector agropecuario pueda colaborar, como puede hacerlo, en la recuperación de la economía nacional, a través de la actividad genuina, la generación de empleos y la dinamización del interior productivo.