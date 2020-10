La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez, y la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Lucía Feced, brindaron detalles sobre la apertura de escuelas para estudiantes de últimos años de primaria y secundaria.

Acuña destacó que “las escuelas de la Ciudad van a volver a abrir las puertas después de 213 días, esta semana. Vamos a empezar con los chicos del último nivel de cada ciclo, los de 5to de las escuelas media, los de 6to de escuelas técnicas y los de 7mo de escuelas primarias”.

“Siempre estoy hablando de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada también pueden comenzar, pero tienen que hacer un trámite muy simple: comunicarse con la Dirección General de Educación Privada, confirmar que conocen y van a cumplir el protocolo, y a partir de ahí van a poder abrir sus puertas”, precisó.

En cuanto a la modalidad de trabajo, Acuña explicó que “vamos a trabajar de a grupos de diez chicos y chicas, con un docente, con un formato que se llama ‘burbuja’, que quiere decir que no se van a cruzar con otro grupo, y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o docente con síntomas, se aísla a ese grupo y no se tiene que aislar a toda la escuela”.

“También está previsto que entre grupos haya una diferencia de media hora para poder higienizar y desinfectar toda la escuela”, añadió.

La ministra remarcó que “esto no es la vuelta a clases pensando en la escuela que dejamos en marzo, pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes, y este es un primer paso”.

Por último, dijo que “es importante aclarar que no vayan mañana a las puertas de sus escuelas. Van a ser los docentes y escuelas quienes se van a comunicar con cada familia para que sepan en qué turno, horario y grupo les toca entrar, porque queremos evitar el amontonamiento y colas de gente”.

Por su parte, Mendez aseguró que “venimos trabajando para garantizar que el transporte público sea seguro en la Ciudad de Buenos Aires” y, en este caso, dijo que “estamos trabajando en conjunto con el Gobierno nacional para incorporar al transporte público a los chicos y chicas que vuelvan a clase en los próximos días”.

“En el caso de los docentes, ya pueden utilizar el transporte público. Van a tener que tramitar su permiso en www.argentina.gob.ar/circular, y va a poder acceder a los establecimientos educativos el personal docente y no docente que tenga que sumarse para estas actividades, sin ningún inconveniente”, agregó.

Por último, afirmó que “la mayoría de los chicos y chicas que acceden a la educación en estos días lo hacen caminando o en bici”, y que “para ese grupo que necesita una respuesta desde el sistema de transporte público, en las próximas horas vamos a estar confirmando cómo vamos a incorporarlos”.

En tanto, Feced detalló que en las escuelas se va a trabajar “con el cierre de cada uno de los niveles educativos”, y que “la propuesta es que los chicos se encuentren con sus compañeros y docentes y trabajen en la transición, en el caso del nivel primario al secundario, en el caso de las escuelas secundarias y escuelas técnicas al mundo del trabajo y al nivel superior”.

“Y también en el fortalecimiento de los contenidos que han aprendido durante este año, las instancias de repaso y evaluación para el cierre del año y el inicio de la posterior etapa”, concluyó.