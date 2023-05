Un local gastronómico que funcionaba bajo la fachada de resto-bar funcionaba como un sitio para la realización de orgías sexuales, fue clausurado. Está ubicado sobre colectora norte de Acceso Oeste, a la altura de la calle Presidente Perón, en Parque Leloir.

El procedimiento fue realizado por personal del área de Inspección General del Municipio y en el lugar había alrededor de 90 personas de ambos sexos. Había camas, sillones, un caño para el famoso baile erótico, compartimientos separados por cortinas y Durlock con carteles de "tríos" y "parejas" en lugares separados.

Juan Manuel Álvarez Luna, secretario de Gobierno y Seguridad de Ituzaingó, contó al programa Primer Plano que el propietario del resto-bar ‘Swap’ inició sus actividades con habilitación para el desarrollo de esa actividad, tal como lo autoriza el Código de Planeamiento Urbano en esa zona.

“Fuimos dos veces y estaba cerrado. En el medio hubo denuncias de vecinos, entramos a las redes sociales, miramos de lo que se trataba y decidimos armar un operativo”, precisó el funcionario. “Cuando accedimos al lugar constatamos que no era un resto-bar sino un punto de encuentro de intercambio parejas, de solos y solas, algo que no está permitido en el distrito y que la decisión política es que no funcione”, agregó.

“Con el nuevo código que hemos planteado queremos que en esa zona haya bares, restoranes, lugares de esparcimiento, pero de ninguna manera ese tipo de actividad”, completó Álvarez Luna.

La clausura fue por infringir el rubro comercial para el cual fue autorizado y por otras deficiencias en materia de seguridad, como la falta de matafuegos o el cumplimiento de medidas antisiniestrales y el informe final otorgado por Bomberos. Además, las puertas de escape (salidas de emergencia) estaban con cadenas, así que quedaban inutilizadas.