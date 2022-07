En el marco de los festejos por la Independencia, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puede "tener diferencias, pero no en lo sustancial" y dijo que ambos representan los "mismos intereses".

En una entrevista que concedió al canal de noticias C5N en Tucumán, tras encabezar el acto por el 9 de Julio en la Casa Histórica, Fernández se refirió a su relación con la Vicepresidenta, tras los diálogos que mantuvieron ambos dirigentes en los últimos días.

"Hay un momento en que todos nos damos cuenta de hay un denominador común que nos une. Puedo tener diferencias con Cristina pero en lo sustancial no las tengo. Sé que ella representa los mismos intereses que yo", aseveró el jefe de Estado.

En esa línea, sostuvo que "estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuanto más cuidadosos seamos en los discursos mejor para no predisponer a la gente en el sentido de que se está viviendo un momento de turbulencia que no es tal".

Por último, al ser consultado sobre el discurso de Cristina ayer en El Calafate, Fernández dijo coincidir con sus afirmaciones, al sostener que "hizo planteos" que comparte, entre los que mencionó la generación de empleo y la reconversión de los planes sociales.