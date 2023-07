El diputado Javier Milei atraviesa una de las crisis más fuertes desde que arrancó con su precandidatura presidencial por La Libertad Avanza, luego de las duras críticas y acusaciones que recibió los últimos días de exaliados internos, como Juan Carlos Blumberg y quienes iban a ser candidatos a intendentes en Tigre, Quilmes, Vicente López y Villa Gesell, quienes lo acusaron de vender cargos y "ser funcional al kirchnerismo".

El primero en pegar el portazo fue representante de La Libertad Avanza en Vicente López, Matías Cerdá. En declaraciones a LaNoticia1.com, el dirigente confirmó que declinó su precandidatura a intendente acusando a Milei de ser "cómplice del kirchnerismo". Además, apuntó contra Sebastián Pareja, uno de los armadores del espacio en la Provincia, por "contaminar las listas de personajes involucrados en delitos penales".

#Elecciones2023 | Se bajó el único candidato de La Libertad Avanza en Vicente López El representante de La #LibertadAvanza a nivel local, @MatiasConVos , declinó su precandidatura a intendente pic.twitter.com/pdSFdllLYR — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 3, 2023

"Meses atrás, Milei decidió delegar, sin controlar, el armado electoral en la Provincia a Karina Milei, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. Es así que las listas de La 'Libertad Avanza' se contaminaron con la presencia de personajes involucrados en diferentes delitos penales y de dudosa reputación social, manchando el buen nombre y honor de otros integrantes de las mismas, personas honradas y probas", dijo Cerdá.

En ese contexto, el ahora excandidato afirmó: "Con contundencia afirmamos que Javier Milei es responsable de contribuir a las chances del kirchnerismo de seguir gobernando el país y la Provincia y nosotros no vamos a ser sus cómplices. Es por eso que hemos decidido declinar tanto mi precandidatura a Intendente de Vicente López como la de los demás miembros que integraban la lista, como referentes, de todos los partidos".

Lo mismo ocurrió con María Laura Montenegro, precandidata a concejal de La Libertad Avanza en Villa Gesell, quien también se bajó de la campaña. En declaraciones al programa Todo en Off de Ramón Indart, la ahora expostulante de ese espacio denunció que luego de una reunión de referentes de Milei en Tigre, uno de los armadores de la Quinta Sección electoral le pidió 30 mil dólares para poder participar en las elecciones.

"Ocurrió cuando volvíamos de Tigre, en una YPF de la Ruta 2. Me dijeron que si quería seguir perteneciendo al espacio, teníamos que poner 30 mil dólares. Yo me quedé helada porque no me lo esperaba. Y nadie me había dicho que se vendían los puestos. Pero me dejó muy en claro que había que pagar. Me fui con un gran enojo y desilusión", contó Montenegro, que ahora será candidata por otro partido político.

A estos casos se suma que la semana pasada, el empresario José Luis Ammaturo, hasta ese momento referente en Quilmes de La Libertad Avanza, renunció con duras críticas hacia los dirigentes que armaron las listas partidarias en esa localidad bonaerense. Además, el periodista Mariano Roa reveló que el referente de Milei en Tigre, denunció un pacto para que referentes del massismo integren las listas de La Libertad Avanza.