El intendente local, Néstor Grindetti, presentó el programa "Lanús Verano 2023", el cual constará con una serie de actividades deportivas y recreativas para que las familias disfruten al aire libre y de manera gratuita.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social brindará 300 Carnets de Socio del Club Porvenir para que adultos mayores puedan disfrutar de la pileta del Club durante todo el año.

El programa fue presentado en el Velódromo Municipal y contó con la presencia del Secretario de Educación, Empleo y Deporte, Damián Sala, la Secretaria de Desarrollo Social, Noelia Quindimil y la Secretaria de Cultura y Desarrollo Creativo, Thelma Vivoni.

Estas actividades se realizarán en los Parques Municipales “Eva Perón” y “San Martín”, como también en distintas plazas de manera itinerante. A continuación, se detalla el cronograma con las distintas actividades con sus respectivos días y horarios:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero.

Parque San Martín (Rivadavia y Viamonte, Lanús Oeste)

- Funcional: Todos los Lunes, Miércoles y Viernes de 8:00 a 10:00 y de 17:00 a 19:30

- Muévelo: todos los miércoles y viernes de 10:00 a 12:00

- Team Running: Todos los Lunes y Miércoles a las 19:00



Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

Todos los Sábados y Domingos:

- Funcional: de 9:00 a 10:00 y de 18:00 a 20:00

- Baile: de 11:00 a 12:30

- Yoga: de 10:00 a 11:00

- Aquagym: de 16:00 a 18:00

- Beach Vóley: de 9:00 a 13:00

- Beach Fútbol: de 18:00 a 20:00

ACTIVIDADES CULTURALES

• SÁBADO 07/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: Ave Fénix

18:30 - Cine: Black Adam



Plaza Sarmiento (Av. 9 de Julio, Guidi, Ituzaingó y Ferré, Lanús Este)

18:00 - Show: Papas Rock



• DOMINGO 08/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: La Casa del Dragón



Plaza Sarmiento (Av. 9 de Julio, Guidi, Ituzaingó y Ferré, Lanús Este)

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 14/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: Ave Fénix

18:30 - Cine: El Perro Samurai



Plaza Constitución (Perón y Paso de Burgos, Valentín Alsina)

18:00 - Show Chillipepa



• DOMINGO 15/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Cine: Miénteme



Plaza Constitución (Perón y Paso de Burgos, Valentín Alsina)

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 21/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: Ave Fénix

18:30 - Tren Bala



Plaza Ricardo Rojas (Bustamante, Burela, Damonte y Mamberti, Gerli)

18:00 - Show: Epifaz



• DOMINGO 22/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Abracadabra 2



Plaza Ricardo Rojas (Bustamante, Burela, Damonte y Mamberti, Gerli)

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 28/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: Ave Fénix

18:30 - Cine: Pinocho



Plaza Villa Obrera (Eva Perón, Pergamino, Tucumán y Villa de Luján, Lanús Este)

18:00 - Show: Stilo Rock and Roll



• DOMINGO 29/01:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Wonder Woman 1984



Plaza Villa Obrera (Eva Perón, Pergamino, Tucumán y Villa de Luján, Lanús Este)

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 04/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: El Mago Lorenzo

18:30 - Cine: El Camino de Xico



Plaza 1° de Mayo (Perón y Oliden, Valentín Alsina)

18:00 - Show: Jalisco



• DOMINGO 05/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Bestia



Plaza 1° de Mayo (Perón y Oliden, Valentín Alsina)

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 11/02:



Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: El Mago Lorenzo

18:30 - Cine: La Familia Pie Grande



Plaza Arias (Derqui, Lavalleja, C. Gardel y Miller, Lanús Oeste

18:00 - Show: Daira y los Tripulantes



• DOMINGO 12/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Thor Amor y Trueno



Plaza Arias (Derqui, Lavalleja, C. Gardel y Miller, Lanús Oeste

17:00 - Kermesse



• SÁBADO 18/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: El Mago Lorenzo

18:30 - Cine: El Monstruo Marino



Plaza San Martín (Ocampo, Plaul, Balcarce y E. Fernández, Lanús Oeste)

18:00 - Show: Eclipta



• DOMINGO 19/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Depredador La Presa



Plaza San Martín (Ocampo, Plaul, Balcarce y E. Fernández, Lanús Oeste)

17:00 - Kermesse





• SÁBADO 25/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

17:15 - Show: El Mago Lorenzo

18:30 - Cine: Minions The Rise of Gru



Plaza 25 de Mayo (25 de Mayo, La Rioja, S. Plaul y A. del Valle, Lanús Oeste)

18:00 - Show: Eric Blumberg



• DOMINGO 26/02:

Parque Eva Perón (Córdoba y Purita, Remedios de Escalada)

18:30 - Cine: Lightyear



Plaza 25 de Mayo (25 de Mayo, La Rioja, S. Plaul y A. del Valle, Lanús Oeste)

17:00 - Kermesse