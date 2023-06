Se trata del presidente del Concejo Deliberante, Ramiro Ferrante. El edil les habló a los chascomunenses y explicó sus razones.

“Hace seis años tomé la decisión de involucrarme en política. Tras conversarlo y analizarlo con distintas personas de mi entorno entendí que, si queremos cambiar la realidad, hay que hacerlo desde adentro. Nos merecemos vivir mejor”

“Desde que me involucré camino y me reúno con mis vecinos de Chascomús. Me transmiten muchas cosas distintas, pero en algo todos coinciden: están angustiados, tienen incertidumbre y sienten que la política no los escucha. Están cansados de ver siempre las mismas caras. Ya no confían, y tienen razón”.

El legislador aseguró: “En estos años me preparé y formamos ese gran equipo de trabajo que Chascomús necesita, junto a personas que decidieron involucrarse y ser parte de este proyecto que queremos concretar. Un equipo de gente nueva para la política de Chascomús que viene a renovar las ganas y la manera de trabajar”.