La concejal Mirta Ferreira (PRO) del bloque Juntos presentará ante el HCD de La Matanza un proyecto de resolución repudiando las agresiones y amenazas que sufrió el equipo periodístico de la señal de televisión "La Nación +" durante una cobertura en el barrio Las Antenas, de La Matanza.

El móvil de TV debió suspender la transmisión y retirarse del lugar amenazado con armas de fuego en el marco de la disputa narco por el control de la zona, límite entre La Tablada y Lomas del Mirador.

"Desde hace más de una semana, los vecinos se encuentran aterrados, testigos indefensos de las balaceras de las bandas que pugnan por el dominio del territorio. Enfrentamientos similares se han producido recientemente en otras localidades del municipio, como el del barrio 24 de Febrero en Rafael Castillo", señalaron desde el espacio de Ferreira.

En el proyecto se expresa "el más enérgico repudio y una profunda preocupación por el brutal ataque a la vida del periodista y camarógrafo que se registró en la transmisión en vivo este miércoles 10 de Mayo a las 09.30 horas en el barrio Las Antenas de nuestro Partido de La Matanza".

El reportero de LN+, Ignacio Damonte, y un camarógrafo del canal fueron obligados a colocarse boca abajo sobre el asfalto. En la transmisión en vivo quedó grabada la imagen de uno de los adolescentes que los apuntó con un arma a los gritos de “tomatelás, dale”.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro opinó al respecto: “Es la única barrera que encuentran los narcotraficantes: las redes y los medios que amplifican el reclamo de los vecinos atrapados entre las balaceras de las bandas. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales ausentes, como siempre, sin decisión de enfrentar a este delito y a ningún otro. De vez en cuando, como hemos visto, se monta algún operativo fachada en accesos importantes, pero los barrios están liberados. Hay familias amenazadas que, incluso, dejaron de mandar a sus chicos a las escuelas cercanas. Ahí no hay Estado, no rige la ley. Como digo habitualmente, no hay soberanía argentina en esas zonas. Tenemos que tener tolerancia cero con los delincuentes que dominan calles y espacios públicos para liberar a la gente de bien, que hoy vive encerrada. Es exactamente lo opuesto de lo que debe ser".