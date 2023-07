En Azul hay internas de Juntos que serán disputadas entre el jefe comunal Hernán Bertellys y la concejala, Natalia Colomé. El edil Jorge Ferrarello quería ser candidato pero no lo dejaron y prendió el ventilador.

“El primer enojo es con la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Unos 10 días antes del lanzamiento estuvimos con Gerardo Morales e hicimos las fotos de todos los candidatos. Ahí el presidente del partido nos dijo que todos sus candidatos iban a participar y de ahí nos agarramos para decir que estábamos en juego, por más que decían que del otro había una lista. Pero después el comité nacional no nos defendió”, dijo el concejal radical en diálogo con el programa "Tiempo de Radio".

Luego, apuntó contra Ezequiel Galli:

“Este arreglo que hicieron con el PRO, de ser segundo de todos y entregar la lapicera para el armado de lista, es el que nos perjudicó a nosotros. El intendente de Olavarría fue a los niveles altos y dijo que en Azul tenía una candidata y el acuerdo era que donde había un candidato del PRO no podía haber otro del radicalismo”.

Por último, aseguró que no votará a quienes no lo dejaron participar. ”Por supuesto que no voy a votar a la lista por la que nos dejaron afuera. ¿Cómo te voy a votar si no me dejaste participar? Eso es algo más que lógico. Después que cada uno vote a quien quiera, pero me parece que a esa lista no”.