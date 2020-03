Luego de que el Presidente anunciara que, a raíz de la propagación del Coronavirus, este lunes no habrá clases en todo el país, se generó en el ámbito docente una gran confusión, ya que el mandatario aclaró que las escuelas permanecerán abiertas, y ejemplificó que eso servirá para mantener los comedores. Sucede que muchísimos establecimientos no dan alimentos y los maestros no saben si deben asistir. Distintas entidades tomaron sus propias decisiones.