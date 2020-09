La Argentina tiene 535.705 casos positivos de Coronavirus y sumó 11.507 en el país. De ellos 5.732 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 322.238 en total en este territorio, según el parte vespertino del 11 de septiembre. El total de personas recuperadas es de 400.121.

Del total de esos casos, 1.229 (0,2%) son importados, 116.159 (21,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 340.885 (63,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 154 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 11.148*.

81 hombres.

48 residentes en la provincia de Buenos Aires

9 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

1 residente en la provincia de Chaco

2 residentes en la provincia de Chubut

3 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Corrientes

5 residentes en la provincia de Entre Ríos

3 residentes en la provincia de Mendoza

2 residentes en la provincia de Río Negro

4 residentes en la provincia de Santa Fe

2 residentes en la provincia de Salta

1 residente en la provincia de Tucumán

73 mujeres

38 residentes en la provincia de Buenos Aires

13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

5 residentes en la provincia de Entre Ríos

3 residentes en la provincia de Córdoba

2 residentes en la provincia de Mendoza

1 residente en la provincia de Tierra del Fuego

4 residentes en la provincia de Río Negro

2 residente en la provincia de Salta

4 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Neuquén



Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.093

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 61,7%

- AMBA: 68,5%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.732 | 322.238

- Ciudad de Buenos Aires 1.215 | 109.072

- Catamarca 3 | 114

- Chaco 125 | 6.543

- Chubut 90 | 1.480

- Córdoba 387 | 13.396

- Corrientes 112 | 603

- Entre Ríos 151 | 4.995

- Formosa 4 | 96

- Jujuy 302 | 11.699

- La Pampa 27 | 321

- La Rioja 162 | 2.665

- Mendoza 695 | 13.060

- Misiones 0 | 65

- Neuquén 161 | 4.459

- Río Negro 318 | 8.360

- Salta 322 | 6.159

- San Juan 14 | 399

- San Luis 23 | 379

- Santa Cruz 136 | 2.762

- Santa Fe 930 | 16.673

- Santiago del Estero 83 | 1.641

- Tierra del Fuego** 43 | 2.635

- Tucumán 472 | 5.891

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #176

Quedan tres municipios bonaerenses sin casos de COVID-19: Cuáles son y qué medidas sanitarias están tomando

De 135 distritos solo Florentino Ameghino, General Pinto y Rauch no tienen contagios. La comuna más grande de las tres tiene 15 mil habitantes y cada una toma medidas sanitarias para cuidarse. Uno capacita rastreadores de casos, otro subsidia máscaras faciales con una escuela y el tercero insiste con no compartir el mate y recuerda los síntomas de un caso sospechoso.

Quedan tres municipios bonaerenses sin casos de COVID-19: Cuáles son y qué medidas sanitarias están tomando https://t.co/wTq0Ijw2oF — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

Coronavirus en Provincia: Colón retrocede a fase 3 por el aceleramiento de los contagios

En la última semana hubo 74 casos positivos nuevos, 38 altas y 3 muertes. Aseguran que la medida se tomó por el "crecimiento exponencial de la curva de contagios, que ha experimentado un aceleramiento marcado". Además se combina con la disponibilidad de camas ocupadas, que ronda el 70% de la Unidad de Terapia Intensiva y un alto porcentaje de personas internadas en sala general con Covid-19. "De mantenerse los índices señalados, puede llegar a colapsar a corto plazo nuestro sistema de salud", advirtieron.

Coronavirus en Provincia: Colón retrocede a fase 3 por el aceleramiento de los contagios https://t.co/wBCiYqiynT — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

COVID-19 en Bahía Blanca: “Hoy no sirve bajar de fase, es una etapa superada y agotada”, afirmó el intendente

El jefe comunal de Juntos por el Cambio, Héctor Gay, expresó que “hay que convivir con el virus”. Su distrito está en fase 4 y registró 76 nuevos pacientes, 3 decesos más y crece el porcentaje de ocupación de camas.

COVID-19 en Bahía Blanca: “Hoy no sirve bajar de fase, es una etapa superada y agotada”, afirmó el intendente https://t.co/aZjpLN2Jmb — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

Mar del Plata: Trabajadores de la construcción comenzaron una huelga "a la japonesa" para poder volver a trabajar

La medida tiene el respaldo empresarial. En tanto, la comuna no impidió que se presenten a trabajar pese a la prohibición por la fase 3 de aislamiento en que está el municipio. "Acá el que no trabaja, no cobra y todos debemos llevar el plato de comida a casa", dijeron desde Uocra.

Mar del Plata: Trabajadores de la construcción comenzaron una huelga "a la japonesa" para poder volver a trabajar https://t.co/AAZvDoMGsL — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

COVID-19 en Bragado: Unos 200 comerciantes quieren abrir “sin límites” en el peor momento epidemiológico

El distrito que conduce Vicente Gatica registró 37 fallecimientos en los últimos 20 días y está en fase 3. Sin embargo, comercios gastronómicos, textiles, gimnasios y librerías, entre otros rubros, argumentaron en un petitorio al intendente de Juntos por el Cambio que “no es un capricho, es una necesidad básica, necesitamos trabajar”.

COVID-19 en Bragado: Unos 200 comerciantes quieren abrir “sin límites” en el peor momento epidemiológico https://t.co/QOvX6CePzq — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

Reunión Macri-intendentes: "El expresidente se hisopó antes de ayer y dio negativo", reveló el jefe comunal de Olavarría

Macri estuvo en su quinta de San Miguel con Martín Yeza (Pinamar), Ezequiel Galli (Olavarría) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), todos de Juntos por el Cambio, según revelaron ellos mismos. El olavarriense justificó el encuentro en que "tenemos muchas reuniones presenciales" y que "si uno se cuida el riesgo de contagio es muy bajo".

Reunión Macri-intendentes: "El expresidente se hisopó antes de ayer y dio negativo", reveló el jefe comunal de Olavarría https://t.co/C9MOxs9NpX — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

Senado bonaerense: Aprobaron ley que beneficia económicamente a instituciones barriales

Las asociaciones civiles y mutuales de más bajos recursos no pagarán agua, gas, electricidad, internet y telefonía, entre otras excepciones. Además se votó positivamente la Ley de Víctimas y la Emergencia Turística.

Senado bonaerense: Aprobaron ley que beneficia económicamente a instituciones barriales https://t.co/shrMlIRVJl — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2020

Berni rompió el silencio y dijo que la protesta de la policía en la casa de Kicillof "fue un intento de desestabilización"

En su primera aparición en televisión luego de la protesta policial, el ministro de Seguridad bonaerense reconoció que el reclamo de la Policía bonaerense "fue justo" y celebró el aumento salarial anunciado este jueves por Axel Kicillof. Sin embargo, apuntó que las movilizaciones a la puerta de la casa del gobernador bonaerense fueron "un intento de desestabilización".