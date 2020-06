Las preguntas que nadie hace en medio de la pandemia para no violar un derecho humano

Opinión por Lilí Berardi

Pandemia en barrios populares: "Nos preocupa que el COVID-19 se convierta en una enfermedad de los pobres"

El dirigente del movimiento popular "La Dignidad" dialogó con LaNoticia1.com sobre cómo se vive el aislamiento en los barrios populares, la posibilidad de cambios estructurales en la vida de los sectores postergados, los "anticuarentena", la estigmatización y participación en la función pública de las organizaciones sociales. "Nos hemos ganado un lugar en la agenda social", afirmó Gazpio. En Villa Azul de Quilmes donaron 1600 litros de leche.

Coronavirus: ¿Por qué la aplicación de plasma no tiene prensa?

Ya son varios los casos exitosos en nuestro país de pacientes en grave estado que se han recuperado tras recibir plasma de personas curadas de Covid-19. Sin embargo, este gran y único avance, no tiene impacto mediático. Tampoco abundan las campañas gubernamentales en este sentido. ¿Por qué?

Cuarentena en Tandil: Intendente amenazó con "abrir sin autorización" y la Provincia le respondió

El mandatario de Juntos por el Cambio, Miguel Lunghi, desafió al gobernación de Axel Kicillof y esgrimió que "no me gustaría saltear a nadie, pero hacemos todo como corresponde y no hay respuestas”. Desde la gestión bonaerense, Teresa García, lo cruzó y aseguró que "se han abierto todas las actividades que pidió".

Locura de cuarentena: En Vicente López una familia entera se disfraza para recibir los deliverys y son furor en las redes

La familia Arévalo de Carapachay tiene una divertida costumbre. Todos los sábados piden delivery y reciben la comida disfrazados de distintos personajes. El primer video surgió de casualidad. Pero por la explosión en Tik Tok ya lo hicieron rutina. "Solo queremos sacarle una sonrisa a la gente", comentaron a LaNoticia1.com.

Flexibilización en Mar del Plata: Cómo es la vuelta del mercado comunitario de dos manzanas de extensión

El intendente, Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio, anunció reapertura del centro de compras minoristas que ofrece diversidad de rubros. LaNoticia1.com dialogó con el establecimiento sobre el control sanitario que implementaron con seguridad en los ingresos y un sistema de monitoreo. “A veces la gente no respeta", aseguran. Recordamos el caso de Perú, que registra casi 5 mil fallecidos por COVID-19, donde los mercados populares fueron focos de contagio.

Intendente de Olavarría lanzó encuesta donde cuestiona la cuarentena: "¿Tiene sentido seguir con el aislamiento?"

Ezequiel Galli lanzó una encuesta en Twitter donde invita a opinar acerca de la continuidad o no del aislamiento, pese a que esa es una decisión que depende del Gobierno de la Provincia. El jefe comunal de Juntos por el Cambio se preguntó ¿hasta cuándo vamos a seguir así? y criticó: ¿Cuál es plan para atacar el pico de la curva?. En los comentarios hubo chicanas y críticas al alcalde. Los usuarios piden más controles.

"La gente necesita comida, no que nos saquemos una foto llevándoles comida", tiró el Intendente de Chivilcoy

Guillermo Britos criticó duramente a quienes aprovechan para hacer propaganda política con la ayuda social en medio de la cuarentena por coronavirus: "Si yo pongo de mi dinero para ayuda social y quiero que lo sepan, va en cada uno. A mi me parece que cada uno de los que tenemos una responsabilidad, lo debemos hacer anónimamente".

Cuarentena total: Aíslan sector del barrio Cabezas entre Berisso y Ensenada por un brote de coronavirus

Se trata de un 12 por ciento del barrio, pegado a las vías del tren. "Lo que se hizo bien acá es ir a buscar el virus.", resaltó el intendente de Berisso. Detectaron 39 casos hasta el momento y llevaban hechos otro casi 60 hisopados.

Cuarentena total: Dos primeras muertes por coronavirus en Villa Azul

Eran pacientes que estaban internados. Uno de ellos es un hombre de 69, que estaba en el hospital Fiorito de Avellaneda. Los casos en el barrio popular que se ubica entre Quilmes y Avellaneda superaban en gran número los 200 casos positivos.

El Intendente de Esteban Echeverría apuntó contra Patricia Bullrich: "Está agitando para crear un mal clima social"

El alcalde del Frente de Todos, Fernando Gray, disparó contra la exministra de Seguridad y presidenta del PRO. Denunció que en su distrito, se organizó una protesta de al menos 30 comerciantes contra la cuarentena donde "había militantes de Cambiemos y una señora allegada a Patricia Bullrich que convocó por las redes a los vecinos". Acusó a la exfuncionaria de Macri de "incentivar a marchar a militantes" y crear "mal clima".

Cuarentena en Pilar: Proponen programa de ayuda económica para comercios que no pueden abrir

Lo anunció el intendente del Frente de Todos, Federico Achaval. La medida incluye a los comercios que no pueden volver a la actividad y sus dueños tengan domicilio en el Partido. Es una suma mensual de 10 mil pesos financiada por supermercados y bancos.

Primer caso de Coronavirus en Lobería es una trabajadora del Hospital Municipal

Está en investigación del nexo epidemiológico. Trabaja en el sector lavadero por lo que "el personal "ya está informado de que hay una compañera que dio positivo, lo cual eso hace que todos tengan que guardar cuarentena durante 14 días".