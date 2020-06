El test de coronavirus le dio negativo al titular de Diputados de la Provincia Federico Otermín

El legislador lo anunció en su cuenta oficial de Twitter. Aprovechó para enviarle "fuerza" al Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Coronavirus: Preocupación por trece casos más en Salto, todos relacionados al primer confirmado

Así lo informó la comuna luego de los últimos hisopados a contactos estrechos del empleado de una fábrica. Arrecifes cerró el acceso desde ese distrito.

Provincia entregó más de 200 respiradores a 44 municipios: Ya totalizan 800

Estuvieron los intendentes de General San Martín, Pilar, San Isidro, San Miguel, Tigre, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Mercedes, Alte. Brown, Esteban Echeverría, Quilmes, Ensenada, Baradero, Colón, Pergamino, Gral. Viamonte, Lincoln, Chivilcoy, La Costa, Necochea, Saladillo, San Fernando, Carmen de Areco y La Plata. De esta entrega, quedan para ser retirados los los destinados a Escobar, Vicente López, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, Junín, General Rodríguez, Ezeiza, Berazategui, Bahía Blanca, Laprida, Lanús, Lobos, Pergamino, 9 de julio y Zárate.

Coronavirus: La intendenta Mendoza pidió prudencia luego de una imagen de la peatonal de Quilmes casi llena

La jefa comunal quilmeña lamentó: "Me cuesta creer que todos los vecinos y vecinas que estuvieron ahí salieron por alguna razón realmente imprescindible". "No salgan si no es necesario", insistió.

Cuarentena: Capitán Sarmiento retomó la flexibilización con más comercios y caminatas

Es luego que los casos de Covid-19 y sus contactos se mantuviera bajo control, informaron. Se recordó de todas maneras mantener las medidas de higiene y cuidado personal, uso de tapabocas y el distanciamiento social.

Fase 5 en Puán: Castelli brindó detalles de la etapa de distanciamiento social

Dentro del distrito está permitido el libre tránsito para sus habitantes. Para salir del mismo, lo podrán los trabajadores esenciales o portar un permiso. También se habilitaron reuniones de jóvenes y familiares, así como deportes individuales. Puán no tuvo casos de coronavirus.