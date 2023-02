Este fin de semana, la ciudad de La Plata, también se vio afectada por los cortes de luz que afectan a gran parte de la provincia desde el pasado viernes. En la ciudad de las diagonales, Edelap es la empresa concesionaria del servicio y los usuarios están indignados por no recibir respuesta.

El sábado, un apagón afectó a un amplio sector de la zona norte, dejando sin luz a Ringuelet, Tolosa, Gonnet, Villa Castells y City Bell, en algunos casos, por varias horas. También se vieron perjudicados algunos sectores dentro del casco urbano, especialmente las zonas aledañas a la Terminal de Ómnibus y Barrio Norte.

En diálogo con diario El Día, la prestataria respondió que “se produjo una salida de servicio en la red de distribución de energía que abastece a la zona. El personal ya se encuentra trabajando para resolverlo en el menor tiempo posible”. Y señalaron que para las 23 comenzaría a normalizarse el servicio. Sin embargo, el domingo, continuaron los cortes.

El domingo, alrededor de las 21:30, los vecinos de Villa Elvira, denunciaron que se generaron desperfectos en los fusibles de dos transformadores, ubicados en la calle 81 y 8 bis. Se produjo un fogonazo y un ruido fuerte que afectó a una persona que caminaba por la vereda, quedó aturdida y tuvo que ser hospitalizada.

Por su parte, Edelap indicó que no había registro de ese episodio. A la vez, que afirmó que “los transformadores no explotan. Tienen fusibles que se accionan produciendo y ruido fuerte pero no una explosión”.

Un par de horas después, el corte llegó a las zonas aledañas a los transformadores, y los vecinos dicen no obtener respuesta de Edelap ante los reclamos que efectuaron. En dialogo con LaNoticia1.com un vecino de Barrio Jardín, ubicado en 85 entre 121 y 122, denunció que hace más de 15 horas que está sin energía eléctrica.

“Yo con dos chicos chiquitos soportando el calor de ayer. Anoche fue una tortura, porque pasarla sin ventilador, no podías abrir una ventana porque te invadían los mosquitos. Estoy sin dormir, todavía estoy sin luz”, explicó el hombre.

“Edelap tiene que responder. El Estado tendría que exigirles a esas empresas que pongan una persona que explique cuál es el problema, cuánto van a tardar en resolverlo… la cuestión es que hace más de 15 horas que estos sin luz”, agregó el vecino, un reclamo que se repite en todos los usuarios.

Vecinos de barrio San Carlos, en la zona de 140 entre 41 y 42, denuncian el mismo problema con un transformador. Actualmente se encuentran sin luz, también desde las 23 del domingo.

Cabe destacar que la provincia se vio afectada por cortes desde el viernes pasado, que afectaron a más de 200.000 usuarios de Edenor y Edesur, en todo el país. En las últimas horas, el Gobierno de la Nación advirtió que "No nos va a temblar el pulso para terminar el contrato de concesión".