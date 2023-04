El intendente de Lanús y vicepresidente primero de Independiente, Néstor Grindetti, pedirá una licencia de 30 días al frente de la comuna para suplantar a Fabián Doman en la presidencia luego de su sorpresiva renuncia.

Grindetti tomará el cargo hasta que la comisión directiva convoque a una asamblea la cual qelegirá al presidente entrelos miembros de la misma. según contó.

Es por ello que "para ordenar el trabajo", solicitará la licencia en el Concejo Deliberante y asume en su lugar el Jefe de Gabinete y primer concejal electo en 2019 por Juntos por el Cambio, Diego Kravetz.

"Venimos trabajando en el tema de la deuda, que es el tema más grave que hoy tiene Independiente y que nos dejó la gestión anterior", dijo, y destacó la colaboración de Cristian Ritondo. "El problema de la deuda se va a solucionar", resaltó.

En cuanto al municipio, aseguró, "nada cambia" ya que los "planes de asfalto, plazas y salud están lanzados".

Este es el mensaje que publicó en su página web:

Ayer a la tarde me tuve que hacer una intervención en el ojo para mejorar la vista. Es un procedimiento que tenía pautado desde hace semanas. Alrededor de las 15 horas tuve que apagar el teléfono. Todavía tengo un pequeño derrame que con los días va a ir menguando y es una consecuencia habitual que se produce en estos casos. Gracias a Dios salió todo bien.

Cuando salí de la operación me encontré con la noticia de que Fabián Doman había renunciado a la Presidencia de Independiente. Me sorprendió. Evidentemente es una situación que lo superó y es súper entendible desde lo humano.

Desde que soy una persona pública y asumí distintas responsabilidades lo hice con el mayor de los compromisos. Me gusta cumplir con mi palabra y así lo voy a seguir haciendo. Es un valor que me enseñó mi viejo y me va a acompañar toda la vida.

Por eso, y dadas las circunstancias, les quiero contar que durante un mes voy a pedir licencia cómo Intendente de Lanús para que interinamente se quede a cargo Diego Kravetz con el mismo equipo de gobierno que venimos trabajando durante años. Ni bien culmine la licencia, volveré a mis funciones cómo lo hago habitualmente. Con todos los planes lanzados de pavimentos, salud, educación, seguridad y el mejoramiento de las plazas que ya estamos realizando. Diego y el equipo lo van a poder hacer de la mejor manera. Quiero transmitirles a mis vecinos de Lanús que estoy muy tranquilo con el trabajo que se va a realizar durante éste tiempo. El cambio que estamos haciendo juntos acá, no se va a detener de ninguna manera. Y sigo manteniendo el sueño de llevar adelante esos cambios a toda la Provincia de Buenos Aires.

Específicamente sobre el club les quiero transmitir a los socios e hinchas que estoy asumiendo el compromiso que marca nuestro estatuto. En éste proceso vamos a convocar a la asamblea de representantes de socios para definir quién va a ser la persona que va a continuar el mandato que nos dieron los socios. En éste interinato que estoy asumiendo voy a poner lo mejor de mí para que el rojo salga adelante.

Ustedes saben que mi rol en esta comisión directiva era ordenar la gestión económico-financiera aportando mi experiencia de tantos años en esa área. Logramos levantar 7 inhibiciones y estamos terminando de diseñar el plan para resolver la deuda con el América de México. Logramos record de nuevos socios, abonados y sumamos nuevos sponsors. Ahora me toca hacerme cargo como Presidente: voy a acompañar a los jugadores, vamos a seguir trabajando con toda la comisión para conseguir recursos y definiremos un nuevo cuerpo técnico. Insisto, cómo me enseñó mi viejo, ante la adversidad hay que ponerle el pecho.

Estoy seguro de que Independiente está pasando un muy mal momento pero que las oportunidades de salir adelante están intactas. Le quiero agradecer a los hinchas porque sé que están angustiados, cómo lo estamos nosotros, pero de esta salimos todos juntos. Tenemos que apoyar a nuestros jugadores para poner a Independiente en el lugar que todos queremos. Nadie dijo que el camino iba a ser sencillo, lo sabíamos desde el principio pero acá estamos para dar lo mejor de cada uno de nosotros.