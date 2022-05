Principales frases:

- "Me sentí y me siento parte de un proyecto colectivo que cumplió una verdadera hazaña democrática en la Argentina posterior a 2001 donde todo voló por los aires".

- "Que al cabo de tres periodos que la caja de resonancia que es la Plaza de Mayo me despidiera por las avenidas, es la mejor medalla que quien ha abrazado la militancia y el peronismo puede aspirar en su vida"

- "Una cosa es la esfuerzo individual y otra la meritocracia, es una deformación del concepto de mérito. Me recibí y ejercí la profesión, pero no estoy tan segura si hubiera sido abogada si no hubiese nacido en La Plata"

- Me dice Capitanich 'qué difícil es hablar para vos. Cuando hablas te cambian las cosas y la manipulan'. Es difícil ¿no?

- Si yo dijera en términos de eficiencia de un sistema capitalista, para incluir gente al sistema, diría hoy el más exitoso es China. En 70 años no se registra en la historia capitalista mundial que haya ingresado tanta gente al sistema.