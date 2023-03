La vicepresidenta dijo que los efectos del gobierno militar se observa en aquellos "que dicen 'esto no se puede' o 'contra el FMI no se puede ir'". Hasta esta tarde no se conocía que la vicepresidenta iba a estar en el acto de homenaje a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y otras integrantes de esa entidad que había sido motorizado por la senadora de Salta, Nora del Valle Giménez.