La cita entre Fernández de Kirchner y Scioli tuvo la intención de despejar dudas sobre el malestar que había dejado el acuerdo electoral del fin de semana y cerrar filas en torno de la fórmula de unidad compuesta por Sergio Masa y Agustín Rossi.

Sin embargo, como trascendió y era de prever, el motonauta quedó muy enojado con el cierre de listas, donde pasó de ser candidato a Presidente a no tener ni un lugar como consejero escolar en algún municipio.

No obstante, intentando mostrar otra impronta, la Vicepresidenta anunció que Massa recibirá este jueves a Scioli para "abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil".

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", dijo Cristina.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana (por hoy) Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", añadió, tratando de bajar tensiones tras el proceso de cierre de listas.