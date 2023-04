por Christian Thomsen Hall

La majestuosa Sala Ginastera del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata fue el escenario en que Cristina Fernández de Kirchner disertó ante dirigentes y militantes políticos que, en sus cánticos, reiteraron el pedido para que sea quien encabece la fórmula presidencial. En su férrea perorata de más de una hora, donde sostuvo que ella “ya lo dio todo”, la vicepresidenta volvió a demostrar que es un peso pesado. Pero además desconcertó con una cuestión muy particular: minimizó sus críticas a Horario Rodríguez Larreta (PRO) y confrontó directamente con Javier Milei, el candidato liberal que viene prosperando en los sondeos.

"Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿Qué me venís a joder, de donde te tenemos miedo, caraduras?", enfureció la ex presidenta, quien dispuso subir al ring al economista durante su alocución. De este modo, con su encendido monólogo, la ex mandataria intentó por primera vez polarizar con el líder de La Libertad Avanza. La excusa fue el debate en torno a la dolarización que desde hace tiempo viene planteando el postulante presidencial. "Muertos, violencia, represión, esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización", disparó Cristina.

Así, Fernández de Kirchner dictaminó repetir una azarosa estrategia ya implementada en 2015, cuando en sus discursos optaba por contrastarse con Mauricio Macri (Cambiemos), quien marchaba tercero en las encuestas, detrás de Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y Sergio Massa (Frente Renovador). Ahora que da indicios de no querer presentarse a elecciones para ocupar cargos políticos (como en 2015), CFK volvió a reiterar la fórmula: atacó al representante de La Libertad Avanza, fuerza que en las últimas mediciones está tercera en intención de votos, detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Cabe recordar que en 2015, cuando todavía quedaban varios meses para las elecciones presidenciales, el panorama electoral era totalmente diferente al que se terminó dando. Un estudio de Carlos Fara publicado en febrero de 2015 afirmaba que Sergio Massa marchaba primero en la intención de voto para las PASO.. Massa medía 28 por ciento, Mauricio Macri alcanzaba el 20 por ciento y Daniel Scioli, el 18,7 por ciento. Pero, además, la encuesta afirmaba que Massa triunfaría en las generales por 5 puntos sobre Macri. Y que en segunda vuelta, superaría al propio Macri por 46 por ciento a 33 por ciento.

Al mismo tiempo, esos pronósticos los afirmaba la consultora Ipsos: Massa sumaba el 25,7 por ciento de los votos y superó a Scioli (21,3%) y Macri (20,7%) en las primarias. El diputado nacional del Frente Renovador era favorito para primera vuelta, con el 28,3 por ciento de intención de votos; con Scioli segundo con 27,9 por ciento y Macri tercero, con 23,2 por ciento. Y en una segunda vuelta, donde Massa superaría tanto a Scioli (16 puntos) o a Macri (14,4 puntos). Por su parte, la consultora González-Valladares también decía que Massa iba primero (con el 30,81%), segundo Scioli (25,1%) y Macri (23,1%).

Aquellas encuestas exponían un escenario de coyuntura, con un Massa muy decidido a ser presidente, que contaba con una robusta presencia en los medios de comunicación y no sufría el desgaste de gestión (Macri era jefe de Gobierno de Buenos Aires; y Scioli, gobernador de Buenos Aires). Cuando la contienda electoral parecía perfilarse a un mano a mano entre Scioli y Massa, fue Cristina quien salió públicamente a cuestionar las propuestas “neoliberales” del PRO. Mientras algunos aseguran que lo hizo por tratarse de políticas antagónicas a las del Frente para la Victoria, otros creen que el objetivo era dividir a la oposición.

Lo cierto es que, queriendo o no, a partir de las críticas de la por entonces presidenta, en 2015 poco a poco la alianza Cambiemos fue tomando fuerza de modo tal que antes de las PASO ya lograba superar a Massa en las encuestas. Esa invitación al cuadrilátero por parte de Cristina, sumado a que Cambiemos no se "mezcló" con el peronismo, terminó transformando a Mauricio Macri en una alternativa diferenciadora del kirchnerismo, ante la desemejanza del massismo, que en el spring final de la campaña electoral decidió adoptar una postura mesurada, hoy recordada como “la ancha avenida del medio”.

Vale recordar que en las PASO de aquel año, el ganador fue Daniel Scioli con el 38,69 por ciento de los votos. Segundo quedó Mauricio Macri, con el 28,57%, y tercero -muy relegado- Sergio Massa, con el 19,52%. Luego, en las elecciones generales de octubre, Scioli obtuvo el 37,08% y Macri creció hasta el 34,15%. Massa subió al 21,39%, pero quedó afuera de la segunda vuelta. Finalmente, en el balotaje del 22 de noviembre de 2015, Macri terminó superando a Scioli 51,34% a 48,66%, logrando coronar el precipitado ascenso en las encuestas luciendo la banda presidencial en el sillón de Rivadavia.

Ahora Cristina repite una vieja receta. Al igual que en 2015 -cuando la contienda parecía definirse entre Scioli y Massa, y subió al pista a un tercer contrincante-, en este 2023 la vicepresidenta invitó al barro a Javier Milei (un candidato que actualmente carece de estructura y armado a nivel nacional), cuando todos los focos estaban puestos en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Como siempre, hay quienes creen que la maniobra responde a una táctica para “dispersar” a la oposición. Lo cierto es que hace ocho años la jugada no salió como se esperaba. ¿O si? Golpe de nock out o a la lona: ¿Qué pasará en estos comicios?