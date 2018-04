Los docentes bonaerenses realizan un paro en toda la provincia y se movilizan en reclamo de una "propuesta salarial digna". Convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUD) los maestros se concentraro esta mañana en el Congreso y luego marcharon hacia la Casa de la Provincia, en la ciudad de Buenos Aires.

El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que "hagan lo que hagan y digan lo que digan, no vamos a aceptar una propuesta salarial a la baja ni vamos a dejar de reclamar por nuestros derechos y los de nuestros estudiantes".

"La gobernadora María Eugenia Vidal no escucha las necesidades que tiene la escuela pública. No escucha a los docentes que necesitamos tener un salario que por lo menos, que no pierda frente a la inflación. Y no escucha el reclamo de la inversión en infraestructura", proclamó frente a cientos de manifestantes.

El paro y movilización de los maestros bonaerenses se lleva a cabo pocas horas después de la decisión de la Justicia de rechazar una presentación de los docentes para impedir al gobierno de Vidal descontar los días de huelga.