por Aldana Farinelli

En nuestro país existen distintos tipos de custodias, aunque muchas de ellas no son frecuentes de verlas en práctica. Existen las custodias personales para famosos, las custodias de mercadería en tránsito, custodia VIP, seguridad privada e incluso seguridad electrónica. En todos los casos el trabajo depende del perfil de a quien uno deba custodiar.

En diálogo con LaNoticia1.com, Christian López, Secretario General del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) señaló que el rol de un custodio es "la protección de bienes personales, al vida y la prevención pero la función es proteger a la persona que uno está custodiando y tratar de prevenir cualquier delito o amenaza latente".

¿Cómo se entrena a un custodio?

Ahí hay un tema. En Argentina, mucha gente ve la tele o lo que pasó el otro día y lo comparan con las películas. En Argentina, en nuestra sociedad, no tenemos una sociedad violenta y culturalmente la seguridad está mal vista, se ve como un gasto, no como una inversión entonces no hay buenas capacitaciones ni buena formación para el personal de seguridad, tanto la seguridad privada como la seguridad. La custodia está más por un tema de “cholulismo”; los famosos que tienen 7 u 8 tipos que en algún momento trabajaron en la fuerza, pero que realmente no están formados para llevar adelante un procedimiento de custodio real, si llegan a escuchar un tiro de proteger a la persona y cubrirla, entonces hay un tema cultural en Argentina que todavía no está fuerte el tema de la seguridad, y pasa en la seguridad común, con la policía, por eso por lo general se ponen las fuerzas federales a custodiar a los presidentes y gobernantes porque es un tema de que es más barato y de alguna manera con el tema de la portación y eso están capacitados para portar armas, pero no para llevar adelante un procedimiento como se trabaja en otros países como Brasil, Estados Unidos o Israel donde la custodia tiene un alto profesionalismo.

¿Qué facultades tiene un custodio?

Depende, en el ámbito privado es limitado porque las leyes no están a favor, más allá de que uno pueda hacer un arresto civil, de reprimir o llevar adelante contraataque con arma de fuego, el custodio en el ámbito privado está capacitado para disuadir pero no para llevar adelante un procedimiento de combate porque las leyes siempre termina jugando en contra, se ve hasta con la policía que cuando toma acción termina siendo procesada la fuerza. En el caso de la custodia presidencial ellos están facultados para todo porque son policías en actividad clon portación, son policías, tienen más facultades que en el ámbito privado

¿Los custodios de quien dependen?

La Presidencial de las fuerzas federales y el ministro de Seguridad. Se divide en dos pedazos en Argentina. La custodia empresarial VIP, se lleva adelante por empresas de seguridad que hay muy pocas en Argentina, hay mucha empresa de servicio de seguridad de vigiladores pero muy poca de custodios. El tema de la custodia en el ámbito privado está muy verde, hay muchos trabajadores fuera de convenio, es un trabajo muy en negro, no está muy desarrollada la custodia privada empresarial.

¿Cómo se organiza el trabajo de un custodio?

Depende del perfil. Cuando le hacía la custodia a Ricardo Fort, teniendo un perfil como el de Ricardo era complicado porque necesitabas dos o tres equipos de seguridad, tres jefes de seguridad porque es 24/7, depende mucho el perfil de quien te contrate y como quiera llevar adelante el procedimiento. En general se trabaja con un jefe de seguridad, 4 o 5 personas mínimo, un chofer y un escolta al lado para llevar a la persona y se usan dos coches, y se trabaja entre 8 y 12 horas.

¿Hay un protocolo establecido para situaciones como la que ocurrió con Crisina Fernández?

Si obvio, hay un protocolo de seguridad pero es un tema cultural, se busca mucho hoy tratar de echarle la culpa a los custodios de la poca reacción, pero en el caso de los mandatarios populares en argentina y la sociedad nuestra es muy difícil llevar adelante un protocolo como pasa en la películas o como pasa en Estados Unidos, el jefe de seguridad de Estados Unidos es el que da la orden en parte por más que el mandatario esté o no a favor, es clave que si vos me das a cuidar tu vida me tenes que hacer caso a mi porque el profesional soy yo, en Argentina siempre toda la vida fue complicado porque no cumplen con los perímetros que uno le da.

¿Qué tan importante es el rol del custodiado en su trabajo?

En el ámbito de seguridad, como pasó el fin de semana es una zona de riesgo, código rojo, no había preestablecido un trabajo anterior de inteligencia, el vallado tiene que estar a cargo de la seguridad, era una zona de riesgo, pero culturalmente en argentina nunca hubo amenaza para los presidentes. Le pasó lo mismo a Nesto Kirchner, Alfonsin, nuestra cultura gracias a dios no tenemos gente como en Estados Unidos dispuesta a matar a un gobernante, creo que ahora van a tener que cambiar todos los protocolos de seguridad presidencial para que haya cumplimiento y que los mandatarios entiendan que si el jefe de seguridad te dice “no podes estar firmando libros o mantener a una distancia X" lo cumplas, después si uno ve fallas básicas que en el momento que la custodia reacciona que entiende que hay una amenaza se demoraron mucho en sacar a la mandataria.

¿Ese fue el error de esta situación?

Creo que es lo único que se les puede marcar, despues los demas es complicado, venían de semanas complicadas, de sacar la seguridad, fue muy difícil establecer que había una amenaza latente, los profesionales de la Policía Federal estaban para pelear y llevar adelante un contraataque, son todos experimentados del Grupo GEO, son gente capacitada para llevar adelante, pero creo que se descuidaron de alguna manera pero no se les puede echar la culpa. Si en el momento que se dan cuenta que habia una amenaza latente, la vicepresidenta siguió firmando libros, caminando y ahi hay un prtocolo que indica que en 5 segundos tenés que sacarlo, subirlo a un coche y protegerlo proque is era un ataque coordinado y organizado relament epor alguien que queria cometer el homicidio y fallaba en el primer intento de asesinato seguramente habia otro hombre y cumplian el objetivo.