Desde las 12 se conocerá la sentencia para el ex intendente Jorge Abel Fernández; el ex contador municipal, Walter Daniel Fernández; el ex tesorero, Marcelo Roberto Porto; y ex secretario de Hacienda, Mario Enrique Ruíz.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín integrados por los jueces Karina Piegari, Pablo Mases y Esteban Melilli darán a conocer la sentencia para los cuatro ex funcionarios del municipio de Lincoln por supuesta corrupción.

El ex jefe comunal Jorge Fernández enfrenta un pedido de 9 años de cárcel y ya cumplió dos por otras causas. Sin embargo, se candidateó para gobernar la comuna por cuarta vez.