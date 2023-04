"Ésta no es una elección que se gana con suma de políticos. Rodríguez Larreta viene sumando político tras político hace un año y medio. Y en las encuestas le ha ido bastante mal. Patricia (Bullrich) no ha sumado gran cantidad de políticos, y sin embargo ha ido creciendo", señaló Joaquín De la Torre.

Y reiteró: "Ésta no es una elección que se gana con suma de políticos. La gente no está enamorada de los políticos. No es que estamos sumando un tipo positivo con otro tipo positivo".

"Hace un año cuando la Coalición Cívica, el radicalismo y gran parte del PRO dijeron: 'Milei no', yo salí a contestar y dije que eso era una ridiculez, y que dentro de un año cuando necesitemos los votos de Milei para ganarle al kirchnerismo, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a perder o vamos a sumarlo?", continuó ex el Intendente de San Miguel.

"La pregunta hoy es: Quién tiene votos en ese espacio. ¿Espert o Milei? Milei", finalizó.