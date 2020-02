Por Ramiro Pablo Gómez

Nacida un primero de febrero de 1930 en Ramos Mejía, Partido de La Matanza, María Elena Walsh fue compositora, poeta, cantante, narradora, dramaturga, guionista, y feminista. El territorio de su infancia quedó inmortalizado en la canción Fideos Finos ("Voy a contarles qué había entonces en Ramos Mejía") y en su primer novela, “Novios de antaño”.

A los 12 años de edad se radicó en Barracas para ingresar a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Ávida lectora, públicó su primer poema a los 15 años y dos años más tarde sufre la muerte de su padre, trabajador ferroviario, y publica su primer libro titulado “Otoño imperdonable” con poemas escritos en su juventud. Ese libro merece el prematuro elogio de escritores de la talla de Borges, Silvina Ocampo o Pablo Neruda.

Se recibe de profesora de Dibujo y comienza su ascendente carrera artística que la lleva a radicarse en París donde comienza a cantar canciones folclóricas. Regresa al país en 1956 y graba sus dos primeros álbumes, Entre valles y quebradas volumen 1 y 2 en conjunto con la folclorista, Leda Valladares. En sus creaciones se empiezan a ver sus inclinaciones hacia temáticas vinculadas a la justicia social, el feminismo y el pacifismo.

También escribe guiones televisivos como “Buenos días Pinky” ganador de dos Martín Fierro. Walsh comienza a explorar la música infantil con todo el bagaje artístico adquirido. Graba un EP llamado “Canciones de Tutú Marambá” que incluyen las famosas, La vaca estudiosa, Canción del pescador, El Reino del Revés y Canción de Titina.

“Sólo me interesaba que los chicos se animaran a jugar con el lenguaje, a abordar la realidad de una manera creativa. Que gozaran de una estética de la música y de la letra. Los segundos y terceros sentidos vinieron después: es posible que a nivel inconsciente” (María Elena Walsh)

Expone sus creaciones a modo espectáculo musical con “Canciones para mirar” donde interpreta el “El Mundo del Revés”, “La Mona Jacinta y la “Canción de la vacuna”, entre otros éxitos. En 1968 estrena un espectáculo para adultos denominado “Juguemos en el mundo”. Otro tema que quedó grabado en la memoria colectiva es “Manuelita”, que luego fue hecho película.

"Un verso, una canción, pueden ser lazos de unión" (María Elena Walsh)

Durante la dictadura militar de 1976 es censurada. “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista!, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban: "¿Nosotros qué éramos...?", decía Walsh por 1979.

“Como la cigarra”, “Canción de cuna para un gobernante”, “Oración de justicia”, son algunos de sus temas que muestran su compromiso y pensamiento social.

“Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando” (Como la Cigarra)

"Sepa usted que es Machista"

Es un artículo escrito en 1980 en la Revista Humor donde enumera 24 puntos vinculados al machisto. Algunos de los postulados:

- Porque se siente Dios, aunque no sea Ministro.

- Porque usted teme que le roben algo y no sabe bien qué, a pesar de que a diario lo saqueen y basureen, y no precisamente las mujeres.

- Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven, pero como eso ya no corre se desquita con la misoginia, que aquí y ahora viene con premio (pero no se descuide: por poco tiempo más).

Maria Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 a los 80 años.

“¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como alguien que quería dar alegría a los demás, aunque no le saliera siempre”, expresó Walsh.