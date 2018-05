Kerr planteó la necesidad de "relanzar un llamado del Procrear" que aumente el stock de créditos y permita sostener el ritmo de financiación para soluciones habitacionales que en el primer trimestre del año alcanzó los 35.000 millones de pesos.

El funcionario del Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda rechazó que se haya frenado el ritmo de entrega de créditos al aseverar que "en los primeros tres meses del año fueron entregados 35.000 millones de pesos", aunque admitió una ralentización para los datos de abril.

"Tenemos que hacer una renovación de nuevos llamados, gente que vuelva a tener ganas o

necesidad de vivienda, porque si a abril alguien no concretó su operación, es porque no está interesado, no tiene el anticipo o no lo necesita tanto", destacó el funcionario.

Vale destacar que la inflación que no cesa y el dólar inquieto ha generado cierto temor en familias endeudadas con créditos UVA. Y quien está a punto de acceder a uno de estos créditos lo pienso hoy varias veces antes de cerrar la operación.