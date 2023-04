El exintendente y actual concejal de Juntos en General Rodríguez, Darío Kubar, cuestionó la falta de decisión política del gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de dejar abandonados a los bonaerenses. El edil habló del avance del delito y de las drogas, y criticó la gestión provincial en materia de salud, edudación y seguridad. "Es necesario un cambio en el gobierno y la elección es una oportunidad para hacerlo", sostuvo.

"El gobernador Axel Kicillof ha dejado a los bonaerenses abandonados, a los vecinos de Gran Rodríguez en particular, también, y a todos los vecinos del conurbano, donde vemos que la droga, que la delincuencia ha ido creciendo abruptamente y que no da la cara, que no da respuesta", señaló Kubar en declaraciones brindadas este martes al programa Bien Temprano que se emite por el canal de cable Somos.

"Después del asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, ¿dónde estuvo el gobernador? No dio nunca la cara. ¿Dónde estuvo realmente? Porque no habló del tema, después se preocupa por ir a a pararse en la puerta de los tribunales a decir no a la proscripción de Cristina", disparó el exintendente entre 2015 y 2019 y concejal desde el 2021, que en este 2023 buscará volver a ser el jefe comunal.

Kubar también remarcó que "el sistema de salud es un desastre": "Se la pasan hablando de que son un gobierno que es nacional y popular y cualquier vecino que va a la red provincial de hospitales, le niegan la atención médica. Olvídate que si te quebrás y necesitás una prótesis, te agarran un papel, te anotan donde venden las prótesis y andá a comprarla. Eso no se vio nunca, ni con los gobiernos neoliberales como ellos dicen".

Por último, el concejal se refirió a la seguridad. "El señor gobernador es el responsable de la salud, el responsable de la educación y también es el responsable de la seguridad. No hay que olvidarse que este es el mismo gobernador que le dio celulares a todos los delincuentes que están en las cárceles y liberó junto al Presidente Alberto Fernández a más de 4.000 delincuentes en plena pandemia. Eso hay que cambiarlo", concluyó.