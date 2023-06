"'No tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio'. Deberías escucharla, Kicillof", le recomentó la ex mandataria bonaerense y actual Diputada Nacional María Eugenia Vidal.

A su vez, la ex funcionaria de Mauricio Macri, Laura Alonso, sostuvo: "La señora que increpó a Kicillof le dijo: 'No hay hospitales, no tenemos pediatras, comemos polenta nada más, los chicos no aprenden nada en el colegio, los hacen pasar de grado'. Condensa el sentimiento de milllones hundidos en el barro por el populismo perokirchnerista. Se acabó el miedo. Salir de la pobreza es luchar por su libertad! Enhorabuena".

Además, se refirió al descargo del Gobernador, quien dijo luego de ser increpado que podría sufrir un atentado y que "ni siquiera se va a investigar, como pasó con Cristina".

Al respecto, Alonso dijo: "Una mujer gritó desesperada 'comemos polenta' y “'os chicos no aprenden nada en la escuela' y este diminuto ser, Kicillof, compara la situación con un atentado. Si yo fuera la Doctora, lo excomulgo por bobo".