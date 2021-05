El dramático caso de una paciente con parálisis cerebral, que actualmente permanece con internación domicilia en la ciudad bonaerense de San Pedro, desnudó la gravísima problemática por al que atraviesan miles de hogares con familiares discapacitados en todo el territorio provincial. En las últimas horas, una mujer llamada Yanina Vellón publicó una carta dirigida a la ministra de Salud de la Nación, Carla VIzzotti, donde relata en primera persona los trastornos que debe padecer junto a su familia para tratar de conseguir que su hermana, Rosana Vellón, sea incluida en el Plan de Vacunación de la Provincia de Buenos Aires.

A través de Facebook, Yanina elevó una nota en la que expone la problemática que existe en torno a la implementado el sistema de turnos. En ese contexto, dejó en evidencia las fallas en el proceso de inscripción y la gran cantidad de casos graves que no están contemplados al momento de anotarse para recibir la vacuna. Este delicado inconveniente, que en muchos casos es determinante para la vida de pacientes con dispacadidad, lleva a que muchas personas corran serio riesgo de muerte. Mientras que otras, son empujadas a mentir en su declaración donde alegan padecer otro tipo de patologías catalogadas como prioritarias.

"Pertenecemos a una familia, como tantas otras con integrantes con Discapacidad, nuestra hermana Rosana de 58 años padece Parálisis Cerebral Severa, Epilepsia, Cuadriplejia Espástica y Gastrostomía. En nuestra ciudad, San Pedro, aproximadamente 50 personas cuentan con el plan de Internación Domiciliaria, esto significa tener a personas de Alto riesgo, como lo dice su determinación, Internadas en el Domicilio, con Profesionales médicos, enfermeras, cuidadores, Kinesiólogos y demás, que ingresan y egresan a diario del domicilio, pudiendo entrar el virus con la misma facilidad", comienza diciendo Yanina en su posteo de redes socilales.

Y agregó: "Debido a que el sistema de vacunación no permite registrar de forma correcta las patologías, no se puede contemplar la urgencia con la que se requiere la vacunación. Discapacidad o enfermedades Neurológicas no está contemplada. Nuestra hermana está registrada en el sistema de turnos, pero debido a que no figuran sus patologías en la página de inscripción, no está siendo considerada como prioridad y siempre que consultamos nos insisten con que sigamos esperando. Tratamos por todos los medios de conseguir su vacunación, hablamos con todas las autoridades, pero la respuesta es 'es un tema de Provincia'".

"Hay que tener en cuenta que lo más probables es que cada uno de estas personas con Internación Domiciliaria necesiten de respiradores artificiales en el caso de contagiarse, ¿ la ciudad está preparada para ello, se pueden hacer cargo? Sra. Ministra de Salud con el debido respeto, modifique el sistema, priorice a estas personas, contemple estos casos que son de altísimo riesgo, permita que cada ciudad maneje su población de riesgo, ya que los resultados no son los mismos para personas con discapacidad. El Sistema de Salud Local y las familias se lo van a agradecer. Pedimos por nuestra familia y por el resto que por favor sean tenidas en cuenta", concluyó.

Desde LaNoticia1.com ya habíamos advertido en reiteradas ocasiones la imposibilidad que tienen las autoridades locales para poder destrabar este tipo de conflcitos. En muchas ocasiones, ni la Secretaría de Salud del Municipio ni los responsables de la Ragión Sanitaria pueden corregir las fallas provenientes desde el Ministerio de Salud de la Provincia. Así las cosas y ante la falta de un ente que los represente, la familia Vellón busca dar el puntapié inicial para que desde muchos hogares bonaerenses con familiares discapacitados se sumen al reclamo y logren estar en la consideración de la Provincia para que sus seres queridos sean vacunados.