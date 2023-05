El intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez, de Movimiento Vecinal, pondrá punto final a 20 años consecutivos como intendente el próximo 10 de diciembre.

Con una carrera política de 32 años, cuando gana las elecciones para Concejal por el MV en 1991, Sánchez dijo que no será candidato a ningún cargo en una carta difundida en las últimas horas.

"A 37 días del vencimiento del plazo para presentación de listas de precandidatos, creo conveniente anunciar, luego de un profundo análisis personal, familiar y también político, que no seré candidato a ningún cargo en las próximas elecciones", dijo.

Y continuó: "Mi carrera politica superó ya los 30 años, y el trabajo hecho por Tres Arroyos me satisface y me enorgullece, desde cada lugar que humildemente pude ocupar, gracias al voto que supo confiar en mi la mayoría de los tresarroyenses, en cada una de las oportunidades que me eligieron en el 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, como intendente".

"El Movimiento Vecinal también, depositó en mí una confianza absoluta y gracias a cada vecinalista, y a los tresarroyenses hemos logrado que Tres Arroyos haya desarrollado sus potenciales a un nivel impensado hace 40 años", valoró.

Y agregó: "No me cabe ninguna duda, que el partido que me ha permitido llegar hasta aquí, presentará a la persona indicada para que en las próximas elecciones sea elegido o elegida como de Tres Arroyos. Solo me resta agradecer a cada una de las personas que me acompañó y sostuvo en estos cinco períodos como intendente: funcionarios, empleados municipales, amigos y allegados, y sobre todo a mi familia".

"En los últimos meses que quedan de mi última gestión, trabajaré con la misma energía y con la misma fuerza con la que comencé aquel 10 de diciembre de 2003, con un único objetivo: el crecimiento sostenible de nuestro distrito en todos sus aspectos", concluyó.

Entre los que ya dijeron que no seguirán también están los mandatarios opositores PRO Martín Yeza (Pinamar), Héctor Gay (Bahía Blanca), Mariano Uset (Coronel Rosales) y Mariano Barroso (9 de julio) y los radicales Gonzalo Peluso (Magdalena), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), y Guillermo Pacheco (Pellegrini). Edgardo Battaglia (Arenales), quien suplantó a Érica Revilla, tampoco se presentará.

Por el lado del Frente de Todos hace tiempo que el peronista Juan José Mussi (Berazategui), de 82 años, definió que tendrá un sucesor mientras está en su quinto mandato. Lo mismo que Gabriel Katopodis (San Martín) quien ocupó el ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, siendo electo intendente, cargo que no llegó a asumir.

Entre quienes no irán por la reelección pero se alistan para competir por la Gobernación están Néstor Grindetti (Lanús), Gustavo Posse (San Isidro) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), por Juntos por el Cambio. En cambio el presidente del PRO en la Provincia e intendente en uso de licencia de Vicente López, Jorge Macri, buscará convertirse en Jefe de Gobierno porteño.