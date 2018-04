Diana Conti expuso durante el debate en comisiones en Diputados, y reclamó "terminar con la hipocresía de aplaudir al policía que mata por la espalda y llamar anti vida" a los que piden que se apruebe la ley.

"La razón de la decisión que el Congreso tiene que tomar no es jurídica, es un cuestión de justicia que tire abajo la hipocresía de aplaudir al policía que mata por la espalda con el argumento de que defienden la vida y llamarnos a nosotros anti vida porque queremos que el aborto clandestino no cause más muertes", dijo la ex legisladora.

Además, Conti indicó que el Código Civil estipula que la vida humana empieza desde la concepción, pero "adquiere calidad de sujeto de derecho solo si el nacituro nace con vida".

"No discutimos que hay vida desde la concepción, tampoco podemos discutir que penalizar o no el aborto pueda tener carácter de no protectivo de la vida o inconstitucional", finalizó.