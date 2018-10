El Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, protagonizó un fuerte cruce en televisión cuando debatía junto al Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Bossio, quien llegó a ocupar esa banca representando al FPV pero que hoy se muestra distanciado de Cristina Kirchner.

La discusión alcanzó su punto más caliente cuando el extitular de la ANSES durante el kirchnerismo le recriminó al jefe comunal de Cambiemos por la devaluación del dólar y el préstamo al FMI. Fue ahí cuando Diego Valenzuela le reprochó el pasado kirchnerista a Diego Bossio.

"La cultura del trabajo está destruida. Un empresario pyme te dice que le cuesta conseguir trabajadores que duren, que cumpla y no falten", comentó Valenzuela, en el inicio de su comentario político. "¿De qué me estás hablando si las pymes están echando trabajadores?", le devolvió Bossio en el programa "A dos Voces".

Valenzuela, entonces, levantó la voz y lanzó: "La gente quiere un laburo genuino. Que no le mientan los punteros. Ustedes hablan como si no hubieran gobernado. ¿Qué son? ¿Extraterrestres? No tienen argumentos y son el pasado. Ustedes no quieren ayudar, quieren poner palos en la rueda".