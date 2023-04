La diputada nacional Silvia Lospennato (PRO) planteó un pedido de apartamiento de reglamento para solicitar el tratamiento de un proyecto de su autoría que busca suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur.

Se trata de 43 diputados regionales en representación de Argentina que cumplirá funciones protocolares en el Parlasur, ya que no tiene poder de decisión y fue escenario mayormente de escándalos como el Fabián Rodríguez Simón o Milagro Sala.

Según señaló la diputada del Pro, su inquietud tiene que ver con el hecho de que recientemente se realizó la primera reunión informal de la Dirección Nacional Electoral con vistas a las elecciones y allí se informó que se convocaría para las elecciones de este año a elegir para esa categoría, cosa que a su juicio resulta “un escándalo en esta situación de la Argentina”.

Losennato consideró necesario “que la ciudadanía sepa que no podemos darnos el lujo en esta situación de la Argentina en seguir generando y financiando estos cargos, cuando además tenemos un protocolo adicional al protocolo del Mercosur, suscripto en el año 2019, por el entonces presidente Mauricio Macri junto al resto de los presidentes que en aquel momento gobernaban en la región, para que esta elección se suspenda y los parlamentarios del Mercosur sigan siendo elegidos de manera indirecta”.

A continuación, la diputada del Pro enumeró las razones por las que entiende que no debe votarse para esa categoría en las próximas elecciones. En primer lugar, porque ninguno de los otros países del Mercosur va a convocar de manera directa, y eso haría -señaló Lospennato- que hubiera parlamentarios electos con un tipo de legitimidad y otros que fueran parlamentarios elegidos de manera indirecta.

“La segunda razón por la que creo que no se debe votar a parlamentarios del Mercosur es porque este protocolo está vigente; fue cuestionado judicialmente por quienes creen que tiene que seguir, pero tiene un recurso extraordinario pendiente de resolución en la Corte”, agregó la diputada. En tercer lugar, citó el hecho de que el Mercosur sigue siendo un órgano consultivo, que no tiene facultades legislativas. “No tiene sentido que elijamos directamente a parlamentarios que no van a poder legislar, solo van a hacer recomendaciones –agregó-. En cuarto lugar, porque esto pondría en una diferencia numérica, porque de manera indirecta son 18 parlamentarios y si los eligiéramos de forma directa, son 40”.

Por último, citó la razón que le parecía menos relevante desde el punto de vista democrático: el costo, porque consideró que la representación política argentina está salvaguardada con la elección indirecta de los parlamentarios.

Para la diputada, “sí es muy importante que en la situación de nuestro país, con 42% de la población debajo de la línea de pobreza, la Argentina no puede darse el lujo de gastar entre 3.000 mil y 5.000 millones en convocar a esta elección, más lo que le va a costar a este Parlamento sostener las dietas de 40 parlamentarios durante los próximos 4 años para cumplir una función consultiva del Mercosur”.

A juicio de Silvia Lospennato, esa elección recién debería hacerse el día en que sea simultánea en todos los países miembros del Mercosur. La moción no tuvo los votos suficientes para prosperar.