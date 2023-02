Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

El 8 de febrero se cumplieron cinco años desde que la gestión de Juntos por el Cambio abrió el aeropuerto de El Palomar, ubicado en Morón, y con ello el cielo argentino se llenó de aerolíneas de bajo costo a precios accesibles. En contraposición, Aerolíneas Argentinas no era prioridad para ese gobierno dado que la consideraban un gasto innecesario.

Ni bien asumió el Frente de Todos, cerró el aeropuerto de El Palomar y dejó el de Ezeiza y Aeroparque, ubicado en Ciudad de Buenos Aires.

Con motivo de los cinco años de la apertura, el ex presidente publicó una carta: "El Gobierno actual cerró el Aeropuerto de El Palomar. De un día para el otro, sin argumentos ni explicaciones, sólo por mezquindad y malicia”.

Los argumentos para el cierre son por lo menos tres: Uno tiene que ver con la estructura de El Palomar, un aeropuerto no pensado para vuelos diarios comerciales; otro con quejas vecinales ante lo que consideran “impacto ambiental y sonoro” donde la Corte Suprema les dio la razón, y un tercer punto vinculado a la política aerocomercial que cada gobierno prefiere.

En ese sentido, el FDT le dio valor (y dinero) a Aerolíneas Argentinas dado que considera necesario que haya vuelos no solo a puntos turísticos sino a localidades que quizás no son rentables para las Low Cost. Juntos tiene una visión más “liberal” de la cuestión, no tiene interés en tener una línea nacional y prefiere dejar que el mercado se autoregule. Si el destino no es rentable, no habrá conexión aérea.

“Este gobierno prefiere proteger corporaciones e intereses. Por eso volvió al modelo de pocos vuelos carísimos y al (casi) monopolio doméstico de Aerolíneas, a pesar de que pierde 700 millones de dólares por año y está manejada por sindicatos extorsionadores y patoteros”, continuó Macri dejando en claro que no tiene interés en continuar con Aerolíneas Argentinas en caso de ser gobierno.

El que recogió el guante ante las críticas de Macri fue el ministro de transporte, Matías Lammens. El funcionario de Alberto Fernández, básicamente, lo acusó de mentiroso:

“Lo que no puede hacer una persona que tuvo la máxima responsabilidad institucional es mentir”, lanzó el ex presidente de San Lorenzo. Las aerolíneas Low Cost “hoy operan en Aeroparque, el aeropuerto de cabotaje más importante de Argentina, que le permite a sus pasajeros aterrizar a diez minutos del Obelisco y conectar con todo el país”, dijo Lammens.

El ministro se golpeó el pecho ante el crecimiento de las Low Cost durante la gestión del Frente de Todos: “FlyBondi pasó de 5 a 12 aviones y Jet SMART de 4 a 8”. Además, resaltó que “ambas compañías duplicaron su cuota de mercado, Fly Bondi del 9% al 20% y Jet SMART del 7% al 15%”.

El que le respondió del lado PRO, es Fernando de Andreis, ex Secretario General de la Presidencia de la Nación de Juntos entre 2015 y 2019. “Ni en pasajeros ni en ingresos Argentina figura entre los 10 destinos de mayor recuperación de Iberoamérica”, cuestionó.

“Los impuestos al boleto aéreo muestran a la Argentina al tope muy lejos del resto con un 112% de impuestos sobre el precio del pasaje. El segundo es Perú con el 18%. Mientras que Brasil, Chile, Jamaica, entre otros tienen 0% de impuestos sobre el valor del boleto”, expresó el ex funcionario Macrista.

Toda discusión que se de a los gritos anula la posibilidad de un debate donde prima el intercambio y el consenso. Argentina es el octavo territorio del mundo en extensión y eso compleljiza la conectividad aérea de su ciudadania.

En necesario que haya vuelos a la mayor cantidad de localidades posibles pero, a la vez, los mismos deben ser monetariamente accesibles para la sociedad. Para ello, hay que mantener un dificil equilibrio entre el dinero que insume una aerolinea y su funcionamiento eficaz.