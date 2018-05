El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) anunció este domingo que, a raíz del incremento del dólar y la consecuente devaluación del peso, los docentes pedirán a Vidal un aumento del orden del 25 % para este año, luego de que el último ofrecimiento fuera del 10 por ciento en tres tramos para el primer trimestre.

"Va a ser difícil ponernos de acuerdo", vaticinó Roberto Baradel, en diálogo con Radio 10, acerca de la negociación paritaria con el gobierno bonaerense, y señaló: "Creo que lo central es la cláusula gatillo y el 20 % tiene que ser para empezar. Tendríamos que hacer un planteo de por lo menos 25% con cláusula gatillo, que es vital".

"Lamentablemente, por tercer año consecutivo teníamos razón con la inflación. El gobierno no la está controlando. Sabíamos que iba a ser más alta de la que decía el gobierno a pesar de que Macri dijo que era un estupidez controlarla", señaló el dirigente.

"Me parece sugestivo que Vidal no hable. Por lo menos tres veces anunció el aumento del almuerzo escolares que no llega a 19 pesos por alumno y con menor cantidad de cupo. Volvió a anunciar el boleto estudiantil", reprochó Baradel.

El ttitular de Suteba consideró que "sería bueno que la gobernadora pudiera" recibir a los docentes. En ese sentido, recordó: "Le pedimos una reunión hace unas semanas. Nos recibieron de la reja para afuera y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta".

"No solamente el gobierno de María Eugenia Vidal tiene un ensañamiento con los docentes. El Ministro de Educación nacional (por Alejandro Finocchiaro) no se manifiesta cuando hay muchas provincias que no han cerrado paritarias", sostuvo.

"Entendemos que el gobierno nacional y el gobierno provincial se han ensañado con los docentes porque no nos callamos la boca y decimos lo que pensamos. No nos van a imponer que firmemos una pauta salarial a la baja de los trabajadores", cerró Baradel.