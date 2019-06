Por Christian Thomsen Hall

El gremio docente Suteba acompaña este viernes a los Estudiantes Terciarios Organizados (ETO) en una movilización que se lleva a cabo en La Plata frente a la Casa de gobierno bonaerense para reclamarle una vez más a la Gobernadora María Eugenia Vidal por la implementación real de la Ley Nº 14.735 del Boleto Educativo. Según denuncian desde el gremio, la reglamentación no se cumple en su totalidad ya que no contempla a los estudiantes terciarios, CENS, FINES, primaria de adultos y secundaria con oficio.

"La marcha del Boleto Estudiantil va más allá de ser una lucha reivindicativa. Tiene que ver especialmente con la lucha por el acceso a la educación superior pública, el acceso al conocimiento como un bien público y no una mercancía", explicó a LaNoticia1.com, Sandra Ramal, Secretaria de Educación Superior de Suteba. "Nosotros venimos luchando y resisitiendo en una gran pelea por el cierre de carreras, cierre de cursos, de despidos en las capacitacióones y denunciando los negocios en la formación docente", agregó.

Ramal consideró que "esta marcha es muy importante porque simboliza la defensa de la escuela pública y la defensa de los institutos superiores de formación docente. "Los jóvenes que no puedan acceder al derecho del conocimiento no van a poder ser sujetos que puedan comprender su realidad y poder transformala. Son jóvenes que quedarán excluidos. Por eso para nosotros es muy importante que los institutos superiores tengan una territorialidad importante en toda la Provincia", agregó la gremialista ante nuestros micrófonos.

"Esto no implica solamente ahorrarse unos pesos para poder viajar, es mucho más que es eso. Este gobierno les ha quitado a los jóvenes un montón de derechos, como las becas y las condiciones materiales. Muchos institutos en la Provincia no tienen edificios propios y hay condiciones de vida que no están garantizadas", subrayó Ramal, quien sostuvo que durante el gobierno de María Eugenia Vidal "hubo un desmantelamiento de la educación pública" con el objetivo sistemático de "formar sujetos que sirvan para el mercado laboral".

De acuerdo a lo que indicó la gremialista, "el gobierno saliente sancionó la Ley del Boleto Estudiantil y este Gobierno, tras cuatro años de mandato, no solamente lo ha retardado, sino que tampoco le interesa implementarlo". "Son hijos de trabajadores y de desocupados que no pueden acceder a ese derecho", concientizó, y cerró: "Esta movilización es muy grande porque se trata de defender la educación pública. La lucha por el Boleto Estudiantil es histórica. Por eso siempre digo: Los lápices siguen escribiendo".