Con una población de poco más de 25 mil habitantes, la ciudad bonaerense de Dolores se encuentra convulsionada por el comienzo del juicio a los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La zona de los tribunales se encuentra vallada y se advierte una gran presencia de efectivos policiales y medios de comunicación, en una postal similar a la del 2000 cuando transcurrió el juicio por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.



Fotos: Gentileza CriterioOnline.com

Los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando llegaron esta mañana a los Tribunales de Dolores. Dos móviles de trasladado del Servicio Penitenciario Bonaerense trasladaron a Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) desde la Unidad 6 de Dolores hacia el Palacio de Tribunales, ubicado en Belgrano 141 de esa localidad bonaerense, para ser juzgados por el crimen ocurrido a la salida del boliche Le Brique.



Fotos: Gentileza CriterioOnline.com

"La Unidad Penal N°6 donde desde ayer se están alojando los acusados amaneció totalmente vallada. Hoy fueron trasladados a primeras horas de la mañana para el debate. Las fuerzas de seguridad también vallaron la cuadra de Tribunales", describieron para LaNoticia1.com desde el medio local CriterioOnline. "Hay mucho movimiento periodístico y policial en la zona del debate. Y la gente en general está esperando una respuesta de la justicia, en su mayoría reclaman perpetua para los rugbiers", agregó un cronista desde el lugar.



Fotos: Gentileza CriterioOnline.com

A las afueras de los Tribunales, algunos grupos de personas viajaron especialmente para apoyar a la familia del joven asesinado. "Justicia por Fernando. Un beso hasta el cielo", reza una de las banderas colgada a metros del ingreso a la sede judicial. Rubén De Los Santos, presidente de la institución " Fundación Gastón Víctimas de la Violencia" de Resistencia, Chaco, también se hizo presente este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores en el inicio del juicio, donde desplegó otra bandera sobre la vereda.

"Se desplegó un operativo bastante importante. Te diría que el despliegue de seguridad iguala o supera lo que fue el caso Cabezas", graficaron ante los micrófonos de este medio. En los comercios de la zona se respira un aire bastante espeso, dado el nivel de angustia que provoca esta causa entre la opinión pública. "Por estas horas en Dolores no se habla de otra cosa. En redes sociales, los vecinos de la ciudad se manifiestan en favor de la familia de Fernando", comentó FIorella, quien atiende "La Dulcería" a una cuadra de Tribunales.

La cafetería situada en la esquina de San Martín y Castelli, a metros de la Municipalidad, atiende por estas horas a muchas personas que llegaron a Dolores para trabajar en torno al juicio. "Si bien hasta ahora no hubo manifestaciones ni nada por el estilo, en la ciudad hay muchísimo apoyo a a los padres de Fernando. Y eso puede advertirse a través de las redes sociales", comentó la comerciante, quien precisó que la familia del joven asesinado se está alojando en uno de los hospedajes de la zona céntrica de Dolores.



Foto: Télam

"Dolores se encuentra conmocionada por esta situación. El movimiento que hay en los tribunales y en la cárcel, que está unas 8 cuadras del lugar, por ahora no afecta demasiado a lo que es el funcionamiento de los comercios en la ciudad", indicó Fiorella, quien tampoco pudo evitar comparar este presente con lo que fue el caso Cabezas, hace ya 22 años. "Yo era chica y vivía justo frente a la sala de audiencias. No recuerdo mucho esa época pero sí me acuerdo que el nivel de movimiento era similar al de ahora", concluyó.



Fotos: Gentileza CriterioOnline.com

La madre de Fernando Báez Sosa aseguró hoy que su vida y la de su marido son "un calvario", que quiere justicia por su hijo y que espera estar fuerte para afrontar el juicio que comienza hoy a los rugbiers acusados de matarlo a golpes en la puerta de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020. "Mi hijo está encerrado en un ataúd y eso es como si fuera una cadena perpetua", agregó María Graciela Sosa, mamá del joven de 18 años, tras pedir la pena máxima para los ocho acusados.



Fotos: Gentileza CriterioOnline.com

En tanto, la fiscalía que interviene en el juicio acusó hoy a los ocho rugbiers de ponerse "de acuerdo para darle muerte" al joven, al atacarlo "por sorpresa". Por su parte, uno de los abogados que representan a los padres del joven de 18 asesinado reclamó una pena de prisión perpetua para los rugbiers, a quienes acusó de cometer "una cacería humana", mientras que la defensa de los acusados solicitó la suspensión de juicio al considerar que no se respetaron las garantías constitucionales de los imputados durante la instrucción de la causa.