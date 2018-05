Victoria Donda habló de un encuentro que mantuvo en abril del año pasado junto a otros dirigentes y Cohen Sabban en la DAIA. "No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso", destacó la legisladora, y añadió: "En este momento es importante ser solidarias con Esmeralda Mitre".

Por otro lado, en el marco del escándalo, la modelo Úrsula Vargués aseveró que vivió una situación similar a la de Mitre con Cohen Sabban, que también le pidió ir a su casa, tras haberse disculpado por dichos que fueron considerados antisemitas.

"Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La DAIA me convocó a pedir disculpas. Nunca quiero ofender a nadie y consideré que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de hacerlo. Antes de ir, a través de WhatsApp, (Cohen) me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué", dijo la conductora.