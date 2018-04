Eduardo Duhalde se refirió a la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y en ese sentido resaltó que el proyecto nació con muchas aspiraciones integracionistas y que actualmente atraviesa un conflicto "debido a la estupidez de los políticos que han puesto la ideología por encima de la integración. Privilegiamos lo ideológico y la integración no tiene que ver con la ideología", destacó.

Sobre la decisión de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de efectuar un "retiro temporal" de la Unasur, el ex Jefe de Estado disparó: "Seis países sobre doce han dado un paso atrás y no sabemos si se va a continuar con ese proceso. Y fue mi patria, Argentina, la que hace un año tenía que nombrar al secretario general por ocupar la presidencia pro témpore del grupo y no lo hizo. Se olvidaron".

"Tenemos que recrear la idea de integración y recuperación de la Unasur; yo les pido a todos que hagamos un esfuerzo porque necesitamos integrarnos nuevamente. En el mundo en que vivimos es fundamental la integración de nuestros pueblos. Si no lo hacemos, nos van a negociar uno a uno", concluyó.