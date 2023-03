El ecocidio parece no tener fin en las islas del Delta del Paraná. Los incendios que se registran en la provincia de Entre Ríos no paran de afectar a la provincia de Buenos Aires. Mientras el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, saluda al Papa Francisco en sus redes sociales, en los municipios del norte bonaerense, situados en el corredor de la Ruta 9, la situación con el humo es dramática por el aumento de los problemas respiratorios y los reiterados siniestros viales producto de la baja visibilidad.

A 10 años del pontificado del Papa Francisco reforzamos su mensaje en Laudato Si. “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”. pic.twitter.com/NujcqIShUE — Juan Cabandié (@juancabandie) March 13, 2023

"El foco más grande está en el norte, a la altura de Ramallo, del lado de Entre Ríos. Y después hay otros focos al sur, frente Baradero. De esta manera, el municipio de San Pedro quedó rodeado por los focos. Cuando hay viento del este, tenés humo; cuando tenés viendo del noreste, tenés humo; cuando tenés viento del sureste, también tenés humo. Entonces la situación que se vive en esa ciudad es de mucha preocupación", comentó ante los micrófonos de LaNoticia1.com el Director provincial de Defensa Civil, Fabián García.

"Nosotros estamos asistiendo con la Defensa Civil de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo la asistencia logística y con los equipos de comunicación para los equipos de Entre Ríos que están trabajando en los incendios", precisó García al ser consultado sobre el rol de su área. "Estamos abocados a la contención de los focos. Pero hasta que la situación hídrica y las sequías no terminen, hasta que no comiencen las lluvias con normalidad y se termine el tema de las quemas, esto no se va a resolver".

El rescatista también admitió los problemas que hay en el corredor de la Ruta Nacional 9, con la baja visibilidad y los problemas respiratorios que se multiplican en la reión. "En esa traza 9 hay humo de los incendios que persisten en la zona del Delta y también hay presencia de niebla debido a una masa de aire más fría. Los incendios son menos que en la semana anterior pero todavía persisten. Hay focos que se están trabajando desde el aeródromo de San Pedro en combinación con la provincia de Entre Ríos", detalló al hablar del operativo.

García recordó que "desde hace tres años que estamos trabajando en estos incendios". "Periódicamente, a través del Ministerio de Salud de la Provincia, se hace una medición del aire y hay presencia de partículas en suspensión. El nivel de afectación depende del nivel de exposición: cuánto tiempo está expuesta una persona ante el humo. Por eso aconsejamos seguir todas las recomendaciones que hay para estos casos", comentó en referencia al reclamo de los vecinos por el aire que está "irrespirable" desde hace semanas.

En otro orden, negó que la provincia de Buenos Aires no cuente con los recursos necesarios para estos casos. "Hay que recordar que el Gobierno bonaerense compró en esta gestión 9 helicópteros propios, de los cuales 8 están equipados para combatir los incendios forestales. Los recursos, como suele pasar, están abocados a situaciones de mayor emergencia, cuando hay amenazas de estructura o vivienda. Estos focos están sobre la provincia de Entre Rïos. Nosotros lo que hacemos es asistirlos como nos piden", aclaró.

Por último, se refirió a la situación del helicóptero gigante canadiense Chinook, que mientras el humo de los incendios sigue dañando pulmones de bebés y niños de la región, permanece parado desde hace más de una semana. El helicóptero depende del Ministerio de Ambiente de la Nación y nosotros desde Defensa Civil de la Provincia no tenemos información al respecto", señaló García. El aparato que es vital para estos operativos depende del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que hasta ahora no ofreció explucaciones al respecto.

De acuerdo al último informe disponible publicado por el SNMF, "en la zona se continúa con el comando de operaciones en Aero Club San Pedro de Buenos Aires, trabajando con los incendios forestales sobre Delta del Rio Paraná". Entre las acciones desplegadas, "se hizo un vuelo de observación con jefes de cuadrillas, se conformó un puesto comando en el Club Planeadores Rosario con personal de la Secretaria de Ambiente, se llevó a cabo un vuelo vigía desde el aeroclub de Alvear y se llevó a cabo una reunión operativa".