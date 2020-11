La vicegobernadora Verónica Magario expresó sus dudas sobre el comienzo de las clases presenciales en marzo del 2021. Argumentó que el “operativo de vacunación es largo” y para el retorno a la aulas consideró “prudente” que todos estén inmunizados contra el COVID.

"Las primeras dosis de la vacuna van a llegar para las personas de riesgo, de los médicos y trabajadores esenciales. El operativo de vacunación es largo y estamos pensando que necesitamos de esenciales seis millones de personas y nos va a llevar alrededor de cuatro meses", dijo Magario a radio 10.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires plantea iniciar el ciclo lectivo 2021 en febrero y el Ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, visualiza el mes de marzo, en la Provincia son más cautos. "Tenemos que tener en claro que los cuidados deben seguir, que no vamos a poder vacunar a todos antes del otoño, y dudamos mucho que las clases vuelvan a empezar en marzo en forma presencial."

La ex intendenta de La Matanza se preguntó: ¿Alguien mandaría a los chicos a la escuela par que se puedan contagiar? No hay una sociedad lista para eso, y nosotros no expondríamos a nuestros chicos a eso. Lo más prudente sería esperar a que todos podamos estar vacunados, porque el riesgo es muy grande cuando empieza el contacto de los chicos en la escuela. Es difícil tener en un aula de 30 alumnos las distancias y los barbijos todo el tiempo".