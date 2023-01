Con Abel Pintos clausurando a lo grande 25 años de historia en el Festival Nacional de Cosquín, la 63° cita del arte nativo se despidió con otras tres notables actuaciones de Néstor Garnica, Lucía Ceresani y Franco Luciani.

Pintos ratificó su poder de convocatoria y el porte de un show de alcance internacional. Al filo de las 2 de la madrugada el compositor y cantante bahiense tuvo un inicio marcadamente baladístico y pop donde encadenó “Tu voz”, “Juntos”, “Espejo”, “Aquí te espero” y “Cómo te extraño”.

Y recién después de bañarse en esas primeras ovaciones, expresó: "Es un privilegio poder celebrar 25 años cantando en esta Plaza. Es cierto que hace muchos años que no hago estrictamente música folclórica, pero me dejaron seguir teniendo este espacio y eso es algo que me honra".

Por esa senda y tras "mandarle un saludo a León Gieco, el papá de todos", presentó a Milo, el niño de 11 años que lo antecedió en la grilla dominguera esquivando una resolución del propio Festival que no permite la presencia de menores de 16 años y junto a quien entonó “Cuando llegue el alba”.

Con otra veintena de piezas que llevaron el final sobre las 4 de la madrugada, Pintos entonó probados clásicos de su repertorio (“Asuntos pendientes”, “Cien años”, “Revolución” y “La hice llorar”, entre ellos).

Por último, el artista bonaerense se permitió renovadas visitas a “El hechizo” y “Camina” y luego de recibir el reconocimiento del poncho coscoíno colectó en los bises “Motivos”, “De solo vivir” y “Piedra libre”.