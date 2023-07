En diálogo con LaNoticia1.com, Juanma relató que comenzó a cantar desde muy chico. Fue a edad más adulta cuando estudió canto con una profesora del Teatro Colón para luego pasar a la Academia de Valeria Lynch, donde estuvo tres años.

“Siempre estuve en bandas. Estuve en bandas de cumbia, de rock, de todo un poco melódico”, expresó Zanlongo que ubica entre sus referentes musicales a artistas de pop romántico como Cristian Castro, Luis Miguel, Luis Fonsi, entre otros

Actualmente canta en una iglesia cristiana y participó de programas como ShowMatch y Pasión de sabado

Pero ¿Llega a combinar sus dos profesiones? La respuesta es sí

“La verdad que canto siempre, muchas veces me han dicho que me escuchan también y me gusta cantar, todo el tiempo canto” confesó

Además, el cantante organiza una especie de concurso online y sube a sus estado de WhatsApp y a Instagram videos que la gente le envía cantando

“Lo subo a mis estados, es para relacionarse, para reír, un rato”, señaló.