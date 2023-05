El Padre Matías Pardo, sacerdote de la Parroquia Santa Rosa de Lima ubicada en Coronel Pringles contó de qué vive un cura. El hombre está en la comuna bonaerense desde enero del 2020.

“El Cura del pueblo, vive prácticamente de la limosna y donaciones que se van dando. La de Pringles, es mi sexta Parroquia, y acá, gracias a Dios, el Cura no tiene que pagar su propia comida, porque hay un campo, de un particular, que dona la comida a los sacerdotes que estén, y no por mí, sino desde hace años, y eso es maravilloso. Cada día me pagan un menú, que sale de un supermercado. Y lo vienen haciendo desde cuando estaba el Padre Vicente, y es una bendición muy grande”, reveló Matias Pardo al medio local el orden.com

El párroco manifestó que en Pringles “la gente es muy generosa. Además, para los remedios, los curas pagamos una obra social y eso sale de las colectas. Y también se paga una jubilación obligatoria, que la paga el Arzobispado. Nosotros nos retiramos a los 75 años”.

“Yo no tengo ni vehículo, ni casa. Mi casa es el Cielo, pero siempre hay alguien que me recibe, como por ejemplo, cuando voy a San Cayetano, me reciben mis papás o las parroquias”, precisó.

Además, aseveró que “mi horario de trabajo, es distinto al de un trabajador formal, me pueden llamar a cualquier hora, por una urgencia, o lo que fuere, pero intento organizarme con un horario”.