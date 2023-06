Hugo Equiza tiene 55 años y es un empresario del rubro tendido de redes para fibra óptica. En las últimas horas, este outsider de la política se transformó en el único precandidato a la intendencia de Ituzaingó por La Libertad Avanza, el espacio que a nivel nacional lidera el mediático economista Javier Milei.

"Hace 25 años vivo en Ituzaingó y es la primera vez que incursiono en política. Me cambió la cabeza el día que me tuve que defender a tiros de una entradera en mi casa del barrio El Pilar", recordó este hombre en declaraciones brindadas al medio local Primer Plano Online.

"Fue a las nueve de la noche y mientras estaba mirando la tele. Entraron, empezaron a pegarle a mi madre, a mi padre y a mí", dijo Equiza, quien durante la balacera le pegaron tres disparos en la zona del abdomen. "Mi casa parecía un colador", aseguró al recordar el tiroteo donde quedó atrapada su madre de 90 años.

“A raíz de comprobar cómo funciona el Estado decidí involucrarme en política. La cámara de la esquina de mi casa no funcionaba, la ambulancia no llegó nunca, me llevaron mis hijos al Hospitalito de Brandsen, donde no tenían para atenderme, de ahí al instituto Haedo, donde no había luz", repasó.

"El Estado no respondió para cuidar mi seguridad, ni mi salud ni mis bienes. Lo único que funcionó fue mi Glock y mis vecinos, que me llevaron de urgencia y cuidaron a mi familia. La Policía Científica encima me terminó de robar lo poco que no se llevaron los chorros", lamentó el hombre.

"Todo terminó con dos delincuentes abatidos y un tercero que zafó porque no lo vi a dónde se fue. Desde entonces acuño la frase que prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas", lanzó el empresario, quien sostuvo que "es responsabilidad de la política que entrar a robar no sea gratis".

Sus ideas hacen foco en la seguridad, en mejorar las prestaciones que brinda el Estado y en achicar la burocracia municipal para brindar mejores servicios a cambio de pagar menos tasas. Como contraprestación quiere generar mejores condiciones en materia de combate al delito, salud y educación.

Por último, en referencia al Intendente Descalzo y su hijo Pablo, Equiza consideró que “familias que se perpetúen en el poder no le hacen bien a la democracia". Lo acompañan en la lista como precandidatos a concejales en los primeros tres lugares Juan Larralde, Ana Vincenzo y Pablo Ferrero.