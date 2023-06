El cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, cargó contra el Intendente Espinoza y prometió que echará "a todos los ñoquis" al lanzar su precandidatura a intendente de La Matanza por el espacio La Libertad Avanza, encabezado a nivel nacional por Javier Milei.

En un duro mensaje apuntado contra el alcalde del FdT, "El Dipy" dijo: "Me han dicho que como no tengo estudio secundario no puedo manejar un distrito como es La Matanza. Lo que no saben los demás es que el que está ahora era remisero de Balestrini y ni siqueira tiene estudio. Pero a él no le reclaman".

Y continuó: ¿Saben por qué me reclaman a mi? Porque la casta tiene miedo. Yo les prometo algo y se los prometo de verdad". Además, tiró un adelanto de lo que será su gestión: "Yo, si llego a ser intendente de La Matanza, el día que asuma, lo primero que voy hacer es entrar a la Municipalidad y echar a todos los ñoquis".

El artista se refirió a las coincidencias que tiene con su conductor político y con el armado libertario local. "En este Distrito, lo único que hay que hacer es no robar. No se roba la plata de la gente”, expresó durante su presentación en el Club Atlético y Deportivo Almafuerte, de la localidad de La Tablada.

"Si llego a ser intendente, les voy a dar mi declaración jurada todos los meses para que vean lo que gano y lo que no gano. Y, si no gano, no me importa, porque quiero que ganen sus hijos, sus hermanos, sus familias, quiero que todos trabajen y vayan a la escuela”, expresó ante la ovación de los presentes.

"La Matanza es gobernada desde 1983 por peronistas y nunca avanzó. Es momento de darle la oportunidad a otro y ese otro soy yo”, insistió, y se comprometió a “hacer todo lo posible para que cada uno de los matanceros tenga un trabajo digno y que saque las rejas de su casa que puso porque tiene miedo”.